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31 липня, 21:30
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Помідори "по-фінськи" на зиму: простий спосіб із цибулею, який добре зберігається

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Ці мариновані помідори з цибулею виходять щільними, ароматними й добре стоять навіть у квартирі, якщо знайти для них темне прохолодне місце.

У цьому рецепті все тримається на простих кроках: підготувати овочі, залити гарячим маринадом і не поспішати з охолодженням. Саме ним радить скористатися Господинька та зробити запас, за який ви собі подякуєте взимку. 

Чому цей рецепт працює

Для заготовки беруть помідори та цибулю, а далі все вирішує гарячий маринад і коротка стерилізація. Помідори залишаються пружними, а цибуля втрачає різку гіркоту та стає м’якшою на смак.

Ліпше використовувати сливовидні помідори, бо вони краще тримають форму. Із 4 кілограмів помідорів вийде приблизно 14 півлітрових банок заготовок. 

Як закрити помідори з цибулею? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 14

Інгредієнти: 
– 4 кілограми помідорів;
– 1 кілограм цибулі;
– 1 столова ложка солі на 1 літр води;
– 1,5 столової ложки цукру;
– 50 мілілітрів оцту на 1 літр води. 

Приготування: 

  1. Наріжте цибулю пір’ям, перекладіть у друшляк і обдайте окропом, щоб прибрати зайву гіркоту.
  2. Помийте помідори та наріжте їх часточками. Якщо плоди невеликі, просто розріжте навпіл.
  3. Заздалегідь простерилізуйте банки об’ємом 0,5 літра у духовці при 100 градусах протягом 10 хвилин.
  4. На дно кожної банки викладіть частину ошпареної цибулі, потім щільно наповніть банки помідорами.
  5. Додайте зверху решту цибулі, щоб утворилася "шапка".
  6. Для маринаду доведіть воду до кипіння, додайте сіль і цукор, а потім влийте оцет.
  7. Гарячим маринадом залийте банки, накрийте чистими кришками й поставте стерилізуватися в каструлю.
  8. Налийте в каструлю гарячу воду так, щоб вона доходила до "плічок" банок.
  9. Стерилізуйте півлітрові банки 5 хвилин після закипання води.
  10. Одразу щільно закрутіть кришки, переверніть банки, вкутайте ковдрою й залиште повільно охолоджуватися.

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