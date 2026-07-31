У цьому рецепті все тримається на простих кроках: підготувати овочі, залити гарячим маринадом і не поспішати з охолодженням. Саме ним радить скористатися Господинька та зробити запас, за який ви собі подякуєте взимку.
Чому цей рецепт працює
Для заготовки беруть помідори та цибулю, а далі все вирішує гарячий маринад і коротка стерилізація. Помідори залишаються пружними, а цибуля втрачає різку гіркоту та стає м’якшою на смак.
Ліпше використовувати сливовидні помідори, бо вони краще тримають форму. Із 4 кілограмів помідорів вийде приблизно 14 півлітрових банок заготовок.
Як закрити помідори з цибулею?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 14
Інгредієнти:
– 4 кілограми помідорів;
– 1 кілограм цибулі;
– 1 столова ложка солі на 1 літр води;
– 1,5 столової ложки цукру;
– 50 мілілітрів оцту на 1 літр води.
Приготування:
- Наріжте цибулю пір’ям, перекладіть у друшляк і обдайте окропом, щоб прибрати зайву гіркоту.
- Помийте помідори та наріжте їх часточками. Якщо плоди невеликі, просто розріжте навпіл.
- Заздалегідь простерилізуйте банки об’ємом 0,5 літра у духовці при 100 градусах протягом 10 хвилин.
- На дно кожної банки викладіть частину ошпареної цибулі, потім щільно наповніть банки помідорами.
- Додайте зверху решту цибулі, щоб утворилася "шапка".
- Для маринаду доведіть воду до кипіння, додайте сіль і цукор, а потім влийте оцет.
- Гарячим маринадом залийте банки, накрийте чистими кришками й поставте стерилізуватися в каструлю.
- Налийте в каструлю гарячу воду так, щоб вона доходила до "плічок" банок.
- Стерилізуйте півлітрові банки 5 хвилин після закипання води.
- Одразу щільно закрутіть кришки, переверніть банки, вкутайте ковдрою й залиште повільно охолоджуватися.