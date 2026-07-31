У цьому рецепті все тримається на простих кроках: підготувати овочі, залити гарячим маринадом і не поспішати з охолодженням. Саме ним радить скористатися Господинька та зробити запас, за який ви собі подякуєте взимку.

Чому цей рецепт працює

Для заготовки беруть помідори та цибулю, а далі все вирішує гарячий маринад і коротка стерилізація. Помідори залишаються пружними, а цибуля втрачає різку гіркоту та стає м’якшою на смак.

Ліпше використовувати сливовидні помідори, бо вони краще тримають форму. Із 4 кілограмів помідорів вийде приблизно 14 півлітрових банок заготовок.

Як закрити помідори з цибулею?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 14

Інгредієнти:

– 4 кілограми помідорів;

– 1 кілограм цибулі;

– 1 столова ложка солі на 1 літр води;

– 1,5 столової ложки цукру;

– 50 мілілітрів оцту на 1 літр води.

Приготування: