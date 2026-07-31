В этом рецепте все сводится к простым шагам: подготовить овощи, залить горячим маринадом и не торопиться с охлаждением. Именно этот рецепт советует использовать "Господинька" и сделать запас, за который вы будете благодарны себе зимой.

Почему этот рецепт работает

Для заготовки берут помидоры и лук, а дальше все решает горячий маринад и короткая стерилизация. Помидоры остаются упругими, а лук теряет резкую горечь и становится мягче на вкус.

Лучше использовать сливовидные помидоры, так как они лучше держат форму. Из 4 килограммов помидоров получится примерно 14 полулитровых банок заготовок.

Как заготовить помидоры с луком?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 14

Ингредиенты:

– 4 килограмма помидоров;

– 1 килограмм лука;

– 1 столовая ложка соли на 1 литр воды;

– 1,5 столовой ложки сахара;

– 50 миллилитров уксуса на 1 литр воды.

Приготовление: