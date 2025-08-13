Заготовка, яку обожнює весь світ: як замаринувати часник на зиму, щоб залишився хрустким
- Маринований часник легко приготувати, щоб він залишився хрустким, використовуючи простий рецепт з водою, оцтом, цукром, сіллю, лавровим листям і перцем.
- Для маринування бажано обирати великі зубчики часнику, потім їх буде зручніше використовувати.
Маринований часник – дуже популярна заготовка, однак часто трапляється, що він стає мʼяким. Цього легко уникнути, і ваші страви будуть неповторними.
Для маринування підходить будь-який часник, однак для зручності найкраще обирати великі зубчики. Що стосується самого процесу, то він дуже простий і не потребує турбот, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
Як замаринувати часник на зиму?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1 баночка
Інгредієнти:
– 4 – 5 великих голівок часнику;
– 200 мілілітрів води;
– 100 мілілітрів оцту;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 лаврових листки;
– 5 – 6 горошків перцю.
Приготування:
- Очистьте зубчики часнику від шкірки. Для більш делікатного смаку можна видалити серцевину, а гіркоту можна усунути, заливши часник на кілька секунд окропом.
- У воду додайте сіль, цукор та спеції, доведіть до кипіння й варіть 2 – 3 хвилини.
- Після цього влийте оцет і відразу зніміть з вогню.
- Укладіть часник в стерильну банку, залийте маринадом, одразу закрутіть, переверніть та накрийте до вистигання.
Смачного!
