Маринований часник – дуже популярна заготовка, однак часто трапляється, що він стає мʼяким. Цього легко уникнути, і ваші страви будуть неповторними.

Для маринування підходить будь-який часник, однак для зручності найкраще обирати великі зубчики. Що стосується самого процесу, то він дуже простий і не потребує турбот, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

Як замаринувати часник на зиму?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1 баночка

Інгредієнти:

– 4 – 5 великих голівок часнику;

– 200 мілілітрів води;

– 100 мілілітрів оцту;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 лаврових листки;

– 5 – 6 горошків перцю.

Приготування:

Очистьте зубчики часнику від шкірки. Для більш делікатного смаку можна видалити серцевину, а гіркоту можна усунути, заливши часник на кілька секунд окропом. У воду додайте сіль, цукор та спеції, доведіть до кипіння й варіть 2 – 3 хвилини. Після цього влийте оцет і відразу зніміть з вогню. Укладіть часник в стерильну банку, залийте маринадом, одразу закрутіть, переверніть та накрийте до вистигання.

Смачного!

