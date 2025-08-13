Заготовка, которую обожает весь мир: как замариновать чеснок на зиму, чтобы остался хрустящим
- Маринованный чеснок легко приготовить, чтобы он остался хрустящим, используя простой рецепт с водой, уксусом, сахаром, солью, лавровым листом и перцем.
- Для маринования желательно выбирать крупные зубчики чеснока, потом их будет удобнее использовать.
Маринованный чеснок очень популярная заготовка, однако часто случается, что он становится мягким. Этого легко избежать, и ваши блюда будут неповторимыми.
Для маринования подходит любой чеснок, однако для удобства лучше всего выбирать крупные зубчики. Что касается самого процесса, то он очень простой и не требует забот, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.
Как замариновать чеснок на зиму?
- Время: 20 минут
- Порций: 1 баночка
Ингредиенты:
– 4 – 5 больших головок чеснока;
– 200 миллилитров воды;
– 100 миллилитров уксуса;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 лавровых листа;
– 5 – 6 горошков перца.
Приготовление:
- Очистите зубчики чеснока от кожуры. Для более деликатного вкуса можно удалить сердцевину, а горечь можно устранить, залив чеснок на несколько секунд кипятком.
- В воду добавьте соль, сахар и специи, доведите до кипения и варите 2 – 3 минуты.
- После этого влейте уксус и сразу снимите с огня.
- Уложите чеснок в стерильную банку, залейте маринадом, сразу закрутите, переверните и накройте до остывания.
Приятного аппетита!
