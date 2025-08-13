Для маринования подходит любой чеснок, однако для удобства лучше всего выбирать крупные зубчики. Что касается самого процесса, то он очень простой и не требует забот, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Как замариновать чеснок на зиму?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1 баночка

Ингредиенты:

– 4 – 5 больших головок чеснока;

– 200 миллилитров воды;

– 100 миллилитров уксуса;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 лавровых листа;

– 5 – 6 горошков перца.

Приготовление:

Очистите зубчики чеснока от кожуры. Для более деликатного вкуса можно удалить сердцевину, а горечь можно устранить, залив чеснок на несколько секунд кипятком. В воду добавьте соль, сахар и специи, доведите до кипения и варите 2 – 3 минуты. После этого влейте уксус и сразу снимите с огня. Уложите чеснок в стерильную банку, залейте маринадом, сразу закрутите, переверните и накройте до остывания.

Приятного аппетита!

