Мармурова запіканка з гарбуза та сиру: ніжний осінній десерт із красивим візерунком

Гарбуз і кисломолочний сир в одній формі – це той випадок, коли простий десерт виглядає святково без жодних складних прикрас.

У цій запіканці все тримається на двох текстурах: ніжній сирній і ароматній гарбузовій. Саме вони й дають той самий мармуровий візерунок, за який десерт хочеться готувати знову й знову. Як приготувати запіканку з гарбуза та сиру? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8 Інгредієнти:

– запечений гарбуз;

– яйця;

– цукор;

– апельсинова цедра;

– кориця;

– борошно;

– кисломолочний сир;

– ванільний цукор;

– кефір;

– цукрова пудра для подачі. Приготування: Очистьте гарбуз, наріжте його невеликими скибочками, викладіть на застелене пергаментом деко та запікайте за температури 180 градусів приблизно 30 – 40 хвилин до повної м'якості. Після цього дайте шматочкам повністю охолонути. Для сирної основи з’єднайте кисломолочний сир, яйця, звичайний і ванільний цукор та кефір. Перебийте занурювальним блендером до абсолютно гладкої однорідності, потім всипте борошно й ретельно вимішайте лопаткою. Окремо приготуйте гарбузову частину: до запеченого гарбуза додайте яйця, цукор, апельсинову цедру, корицю та борошно. Так само збийте блендером до стану ніжного оксамитового пюре. Дно та бортики форми для випікання застеліть пергаментом. Викладайте обидві маси суворо у сам центр форми по черзі: спершу сирну, потім гарбузову, повторюючи шари, доки обидві суміші не закінчаться й не утвориться концентричний смугастий візерунок. Випікайте запіканку за температури 180 градусів орієнтовно 50 – 60 хвилин: краї мають підрум'янитися, а серединка — ущільнитися та добре схопитися. Готовий десерт залиште до повного охолодження прямо у формі, щоб текстура стабілізувалася й тримала зріз. Перед нарізанням і подачею щедро присипте поверхню цукровою пудрою.