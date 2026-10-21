В этой запеканке все держится на двух текстурах: нежной творожной и ароматной тыквенной. Именно они и создают тот самый мраморный узор, из-за которого десерт хочется готовить снова и снова.

Как приготовить запеканку из тыквы и творога?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– запеченная тыква;

– яйца;

– сахар;

– апельсиновая цедра;

– корица;

– мука;

– кисломолочный сыр;

– ванильный сахар;

– кефир;

– сахарная пудра для подачи.

Приготовление: