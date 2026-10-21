У цій запіканці все тримається на двох текстурах: ніжній сирній і ароматній гарбузовій. Саме вони й дають той самий мармуровий візерунок, за який десерт хочеться готувати знову й знову.

Як приготувати запіканку з гарбуза та сиру?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– запечений гарбуз;

– яйця;

– цукор;

– апельсинова цедра;

– кориця;

– борошно;

– кисломолочний сир;

– ванільний цукор;

– кефір;

– цукрова пудра для подачі.

Приготування: