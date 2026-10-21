У цій запіканці все тримається на двох текстурах: ніжній сирній і ароматній гарбузовій. Саме вони й дають той самий мармуровий візерунок, за який десерт хочеться готувати знову й знову.
Як приготувати запіканку з гарбуза та сиру?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– запечений гарбуз;
– яйця;
– цукор;
– апельсинова цедра;
– кориця;
– борошно;
– кисломолочний сир;
– ванільний цукор;
– кефір;
– цукрова пудра для подачі.
Приготування:
- Очистьте гарбуз, наріжте його невеликими скибочками, викладіть на застелене пергаментом деко та запікайте за температури 180 градусів приблизно 30 – 40 хвилин до повної м'якості.
- Після цього дайте шматочкам повністю охолонути.
- Для сирної основи з’єднайте кисломолочний сир, яйця, звичайний і ванільний цукор та кефір.
- Перебийте занурювальним блендером до абсолютно гладкої однорідності, потім всипте борошно й ретельно вимішайте лопаткою.
- Окремо приготуйте гарбузову частину: до запеченого гарбуза додайте яйця, цукор, апельсинову цедру, корицю та борошно.
- Так само збийте блендером до стану ніжного оксамитового пюре.
- Дно та бортики форми для випікання застеліть пергаментом.
- Викладайте обидві маси суворо у сам центр форми по черзі: спершу сирну, потім гарбузову, повторюючи шари, доки обидві суміші не закінчаться й не утвориться концентричний смугастий візерунок.
- Випікайте запіканку за температури 180 градусів орієнтовно 50 – 60 хвилин: краї мають підрум'янитися, а серединка — ущільнитися та добре схопитися.
- Готовий десерт залиште до повного охолодження прямо у формі, щоб текстура стабілізувалася й тримала зріз. Перед нарізанням і подачею щедро присипте поверхню цукровою пудрою.