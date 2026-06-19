Полуничне масло розриває всі можливі тренди: цей хіт варто спробувати кожному

З полуниці можна приготувати дуже багато смаколиків. Але що ви скажете на те, щоб перетворити її на оригінальне та яскраве масло?

Коли якісь рецепти стають хітами соцмереж – їх точно варто спробувати на власній кухні. Наприклад, полуничне масло від yummy.lera точно стане для вас відкриттям цього літа.

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Як зробити полуничне масло?

Інгредієнти:

– 150 грамів полуниці;

– 10 – 20 грамів цукру;

– цедра половини лимона;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– дрібка солі;

– 200 грамів вершкового масла.

Відкриття з соцмереж: дивіться відео

Приготування: