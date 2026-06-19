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19 червня, 20:05
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Полуничне масло розриває всі можливі тренди: цей хіт варто спробувати кожному

Лілія Імбіровська-Сиваківська

З полуниці можна приготувати дуже багато смаколиків. Але що ви скажете на те, щоб перетворити її на оригінальне та яскраве масло?

Коли якісь рецепти стають хітами соцмереж – їх точно варто спробувати на власній кухні. Наприклад, полуничне масло від yummy.lera точно стане для вас відкриттям цього літа. 

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Як зробити полуничне масло? 

Інгредієнти: 
– 150 грамів полуниці;
– 10 – 20 грамів цукру;
–  цедра половини лимона;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– дрібка солі;
– 200 грамів вершкового масла.  

Відкриття з соцмереж: дивіться відео 

Приготування

  1. Свіжу полуницю з’єднайте з цукром, дрібно натертою лимонною цедрою та вижатим соком.
  2. Розімніть ягоди, проваріть масу на помірному вогні протягом 5 хвилин і залиште до повного охолодження.
  3. Розм’якшене вершкове масло ретельно збийте міксером, поки воно не стане пишним і помітно світлішим.
  4. Після цього додайте до масла остиглу ягідну суміш, дрібку солі та ще раз збийте все разом до утворення однорідної кремової текстури.
  5. За потреби масу можна тримати в холодильнику до тижня або ж заморозити в герметичному контейнері на термін до 4 місяців.

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