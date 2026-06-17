Вишнева наливка стане чудовим акцентом будь-якого свята, а особливо вона зігріє в період, коли за вікном буде хуртовина. Щоб все пройшло на "відмінно", варто скористатися давнім рецептом від порталу "Господинька".

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Як приготувати наливку з вишні?

Інгредієнти:
– вишня;
– 200 – 250 грамів цукру;
– 400 мілілітрів на 3 літри вишневого соку.

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Вишнева насолода / Фото Shuba

Приготування:

  1. Стиглу вишню ретельно промийте, переберіть та очистьте від плодоніжок.
  2. Частину ягід залиште з кісточками для отримання шляхетного мигдалевого присмаку, а з решти видаліть їх, після чого вичавіть чистий вишневий сік.
  3. На кожні три літри отриманого соку додайте вказану кількість цукру і добре перемішайте до його повного розчинення.
  4. Для стабілізації та насиченості смаку влийте міцну алкогольну основу з розрахунку 400 мілілітрів на трилітрову банку підсолодженого соку.
  5. Отриману суміш перелийте у скляні ємності, щільно закупорте і залиште в темному, прохолодному місці для тривалого настоювання та дозрівання.
  6. Наприкінці осені готову наливку акуратно профільтруйте через марлю, розлийте по пляшках і зберігайте в погребі чи холодильнику до зимових свят.