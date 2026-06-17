Вишневая наливка станет прекрасным акцентом любого праздника, а особенно она согреет в период, когда за окном будет метель. Чтобы всё прошло на "отлично", стоит воспользоваться старинным рецептом с портала "Господинька".

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Как приготовить вишневую наливку?

Ингредиенты:

– вишня;

– 200–250 граммов сахара;

– 400 миллилитров на 3 литра вишневого сока.

Вишневое наслаждение / Фото Shuba

Приготовление: