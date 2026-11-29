Домашні медові пряники-миколайчики з пряним ароматом кориці, імбиру та мускатного горіха – головний смак грудневих свят, який створює особливу атмосферу в домі ще задовго до ранку 6 грудня.

На відміну від магазинного печива, правильно замішане заварне медове тісто не перетворюється на сухар після охолодження, а залишається м'яким, ніжним і пластичним, чудово тримаючи чіткий контур під час випікання. Розповідаємо, як приготувати класичні пряники-миколайчики за перевіреним рецептом і покрити їх гладкою білою глазур'ю, яка швидко застигає та не осипається.

Як зробити пряники-миколайчики?

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 20 пряників

Інгредієнти:

для тіста:

– 150 грамів натурального рідкого меду;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 2 курячі яйця;

– 450 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка харчової соди;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 1/2 чайної ложки меленого імбиру;

– 1/4 чайної ложки меленого мускатного горіха;

– 1 дрібка солі;

для білої глазурі:

– 1 охолоджений яєчний білок;

– 180 грамів просіяної цукрової пудри;

– 1/2 чайної ложки свіжого лимонного соку.

Приготування: