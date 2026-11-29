Як зробити пряники на Миколая / Колаж 24 Каналу

Домашні медові пряники-миколайчики з пряним ароматом кориці, імбиру та мускатного горіха – головний смак грудневих свят, який створює особливу атмосферу в домі ще задовго до ранку 6 грудня.

На відміну від магазинного печива, правильно замішане заварне медове тісто не перетворюється на сухар після охолодження, а залишається м'яким, ніжним і пластичним, чудово тримаючи чіткий контур під час випікання. Розповідаємо, як приготувати класичні пряники-миколайчики за перевіреним рецептом і покрити їх гладкою білою глазур'ю, яка швидко застигає та не осипається. Adv Як зробити пряники-миколайчики? Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 20 пряників Інгредієнти:

для тіста:

– 150 грамів натурального рідкого меду;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 2 курячі яйця;

– 450 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка харчової соди;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 1/2 чайної ложки меленого імбиру;

– 1/4 чайної ложки меленого мускатного горіха;

– 1 дрібка солі;

для білої глазурі:

– 1 охолоджений яєчний білок;

– 180 грамів просіяної цукрової пудри;

– 1/2 чайної ложки свіжого лимонного соку. Реклама Приготування: У сотейнику з товстим дном з'єднайте натуральний мед, цукор і нарізане кубиками вершкове масло, поставте на повільний вогонь і прогрівайте, постійно помішуючи, до повного розчинення цукрових кристалів, але не доводьте суміш до кипіння. Зніміть сотейник із плити, одразу всипте харчову соду, корицю, імбир, мускатний горіх і дрібку солі, швидко перемішайте вінчиком – маса активно спіниться, збільшиться в об'ємі й набуде красивого карамельного відтінку. Дайте медовій основі охолонути до теплого стану протягом 10 хвилин, після чого по одному введіть курячі яйця, щоразу ретельно вимішуючи суміш до повної однорідності. Поступово, у 2 – 3 прийоми, всипте просіяне пшеничне борошно та замісіть м'яке, еластичне тісто, яке не липне до рук, але залишається ніжним (не забивайте його зайвим борошном, щоб готові вироби не вийшли твердими). Загорніть тісто в харчову плівку й приберіть у холодильник на 30 хвилин. Охолоджене тісто розкачайте на припиленій борошном поверхні або пергаменті у пласт завтовшки 5 – 6 міліметрів і виріжте фігурки за допомогою формочок або картонного шаблону. Перекладіть заготовки на застелене пергаментом деко на відстані 2 – 3 сантиметри одна від одної та випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 8 – 10 хвилин до легкого рум'янцю. Поки пряники повністю вистигають на решітці, збийте виделкою або вінчиком охолоджений білок із просіяною цукровою пудрою до однорідної густої маси, наприкінці додайте лимонний сік для блиску й міцності. Перекладіть глазур у кондитерський мішок або щільний пакет зі зрізаним кутиком, прикрасьте остиглі миколайчики візерунками й залиште при кімнатній температурі на 1 – 2 години до повного висихання покриття.

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