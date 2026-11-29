Как испечь пряники на день Николая / Коллаж 24 Канала

Домашние медовые пряники "Миколайчики" с пряным ароматом корицы, имбиря и мускатного ореха – главный вкус декабрьских праздников, который создает особую атмосферу в доме еще задолго до утра 6 декабря.

В отличие от магазинного печенья, правильно замешанное заварное медовое тесто после остывания не превращается в сухарь, а остается мягким, нежным и пластичным, прекрасно сохраняя четкий контур во время выпечки. Рассказываем, как приготовить классические пряники-миколайчики по проверенному рецепту и покрыть их гладкой белой глазурью, которая быстро застывает и не осыпается. Adv Как приготовить пряники-миколайчики? Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 20 пряников Ингредиенты:

для теста:

– 150 граммов натурального жидкого меда;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов сливочного масла;

– 2 куриных яйца;

– 450 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка пищевой соды;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 1/2 чайной ложки молотого имбиря;

– 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха;

– 1 щепотка соли;

для белой глазури:

– 1 охлажденный яичный белок;

– 180 граммов просеянной сахарной пудры;

– 1/2 чайной ложки свежего лимонного сока. Реклама Приготовление: В сотейнике с толстым дном смешайте натуральный мед, сахар и нарезанное кубиками сливочное масло, поставьте на медленный огонь и прогревайте, постоянно помешивая, до полного растворения сахарных кристаллов, но не доводите смесь до кипения. Снимите сотейник с плиты, сразу же всыпьте пищевую соду, корицу, имбирь, мускатный орех и щепотку соли, быстро перемешайте венчиком – масса активно вспенится, увеличится в объеме и приобретет красивый карамельный оттенок. Дайте медовой основе остыть до теплого состояния в течение 10 минут, после чего по одному введите куриные яйца, каждый раз тщательно вымешивая смесь до полной однородности. Постепенно, в 2 – 3 приема, всыпьте просеянную пшеничную муку и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам, но остается нежным (не перегружайте его лишней мукой, чтобы готовые изделия не получились твердыми). Заверните тесто в пищевую пленку и отложите в холодильник на 30 минут. Охлажденное тесто раскатайте на посыпанной мукой поверхности или пергаменте в пласт толщиной 5 – 6 миллиметров и вырежьте фигурки с помощью формочек или картонного шаблона. Переложите заготовки на застеленный пергаментом противень на расстоянии 2 – 3 сантиметра друг от друга и выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 8 – 10 минут до легкого румянка. Пока пряники полностью остывают на решетке, взбейте вилкой или венчиком охлажденный белок с просеянной сахарной пудрой до однородной густой массы, в конце добавьте лимонный сок для блеска и прочности. Переложите глазурь в кондитерский мешок или плотный пакет с отрезанным уголком, украсьте остывшие пряники узорами и оставьте при комнатной температуре на 1 – 2 часа до полного высыхания покрытия.

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