Не тільки вінки й вогнище: які страви мають бути на столі на Івана Купала
На Івана Купала на столі часто з'являлися прості страви, які готували не для пишного застілля, а як частину давнього звичаю. Серед них була ритуальна каша, а ще – солодкі вареники, без яких святковий стіл виглядав би неповним.
У цих стравах немає складних продуктів, але є те, заради чого їх згадують перед святом. 24 Канал зібрав кілька рецептів, які допоможуть відтворити купальську традицію вдома.
Цікаво Цей десерт кращий за торти та тістечка: смажені банани в клярі з полуницею
Як приготувати вареники з полуницею?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 1 велике яйце;
– 50 грамів вершкового масла;
– 250 мілілітрів води;
– дрібка солі;
– 500 грамів полуниці.
Смак літа в тарілці / Фото Ania gotuje
Приготування:
У велику миску всипте борошно. Додайте яйце, дрібку солі, розтоплене й охолоджене вершкове масло та воду. Для цього тіста використовуйте кип'ячену й охолоджену воду, не окріп.
Спочатку коротко перемішайте інгредієнти, а потім замісіть однорідне тісто руками. Воно не має бути надто щільним і може трохи липнути.
Сформуйте з тіста кулю, загорніть її в харчову плівку або пакет і поставте в холодильник на 30 хвилин.
Поки тісто охолоджується, підготуйте полуницю.
Промийте ягоди під холодною водою, видаліть хвостики й обережно обсушіть паперовим рушником. Поріжте полуницю на невеликі шматочки.
Охолоджене тісто дістаньте з плівки. Робочу поверхню притрусіть борошном, викладіть тісто, трохи присипте його зверху й розкачайте тонким шаром.
Виріжте кружальця склянкою або формою діаметром приблизно 7 – 8 сантиметрів.
На середину кожного кружальця викладіть приблизно чайну ложку полуниці. Складіть тісто навпіл і щільно заліпіть краї.
Готові вареники викладайте на дошку, присипану борошном. Щоб вони не підсихали, накрийте їх злегка вологим бавовняним рушником.
Обрізки тіста зберіть, знову розкачайте й виріжте наступну порцію кружалець. Варіть вареники партіями у великій каструлі з підсоленою киплячою водою.
Коли вони спливуть на поверхню, готуйте ще приблизно 4 хвилини, а потім дістаньте шумівкою.
Якщо полуниця не дуже солодка, змішайте її з 1 столовою ложкою цукру.
Перед подаванням полийте вареники натуральним йогуртом, змішаним із невеликою кількістю цукрової пудри.
Також можна подати їх із ванільним або фруктовим сирком.
Як приготувати вареники з вишнею?
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 350 грамів борошна;
– 3 столові ложки олії;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 175 мілілітрів теплої води;
– 500 грамів вишні;
– 100 грамів цукру;
– 1 столова ложка крохмалю для вишні;
– 0,5 столової ложки крохмалю для соку;
– сметана для подавання.
Як зробити вареники з вишнею: дивіться відео
Приготування:
Борошно просійте та зробіть у ньому заглиблення.
Влийте олію, додайте сіль і теплу воду, після чого замісіть м'яке еластичне тісто.
Загорніть його в плівку та залиште на 1 годину.
Тим часом підготуйте начинку. З вишень видаліть кісточки. Засипте ягоди цукром і залиште на 40 хвилин, щоб вони пустили сік. Після цього сік процідіть, а до вишень додайте 1 столову ложку крохмалю й перемішайте.
Тісто розкачайте пластом завтовшки приблизно 3 міліметри. Виріжте кружечки, викладіть на кожен трохи вишневої начинки та добре заліпіть краї.
Закип'ятіть підсолену воду, опустіть у неї вареники й готуйте до спливання. Після цього варіть ще 1 – 2 хвилини. Заморожені вареники готуйте без попереднього розморожування.
Для соусу до вишневого соку додайте 0,5 столової ложки крохмалю та проваріть до легкого загустіння.
Подавайте вареники зі сметаною і вишневим соусом.
Як приготувати обітну кашу?
Час: 45 хвилиy
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 склянки ячної крупи;
– 1 літр молока;
– 50 грамів вершкового масла;
– цукор і сіль – на смак;
– фрукти для подавання.
Приготування:
Крупу промийте кілька разів у холодній воді. Розігрійте суху сковорідку без олії та всипте крупу.
Злегка підсмажте її до сухості й легкого золотистого кольору. Потім пересипте крупу в каструлю, залийте молоком і доведіть до кипіння.
Додайте цукор і сіль. Варіть кашу до загустіння приблизно 25 хвилин. Наприкінці додайте вершкове масло, перемішайте й вимкніть вогонь.
Накрийте каструлю кришкою та залиште кашу ще на 20 хвилин. Подавайте її із сезонними фруктами, ягодами або м'ятою