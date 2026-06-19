У цих стравах немає складних продуктів, але є те, заради чого їх згадують перед святом. 24 Канал зібрав кілька рецептів, які допоможуть відтворити купальську традицію вдома.

Цікаво Цей десерт кращий за торти та тістечка: смажені банани в клярі з полуницею

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 1 велике яйце;

– 50 грамів вершкового масла;

– 250 мілілітрів води;

– дрібка солі;

– 500 грамів полуниці.

Смак літа в тарілці / Фото Ania gotuje

Приготування:

У велику миску всипте борошно. Додайте яйце, дрібку солі, розтоплене й охолоджене вершкове масло та воду. Для цього тіста використовуйте кип'ячену й охолоджену воду, не окріп.

Спочатку коротко перемішайте інгредієнти, а потім замісіть однорідне тісто руками. Воно не має бути надто щільним і може трохи липнути.

Сформуйте з тіста кулю, загорніть її в харчову плівку або пакет і поставте в холодильник на 30 хвилин.

Поки тісто охолоджується, підготуйте полуницю.

Промийте ягоди під холодною водою, видаліть хвостики й обережно обсушіть паперовим рушником. Поріжте полуницю на невеликі шматочки.

Охолоджене тісто дістаньте з плівки. Робочу поверхню притрусіть борошном, викладіть тісто, трохи присипте його зверху й розкачайте тонким шаром.

Виріжте кружальця склянкою або формою діаметром приблизно 7 – 8 сантиметрів.

На середину кожного кружальця викладіть приблизно чайну ложку полуниці. Складіть тісто навпіл і щільно заліпіть краї.

Готові вареники викладайте на дошку, присипану борошном. Щоб вони не підсихали, накрийте їх злегка вологим бавовняним рушником.

Обрізки тіста зберіть, знову розкачайте й виріжте наступну порцію кружалець. Варіть вареники партіями у великій каструлі з підсоленою киплячою водою.

Коли вони спливуть на поверхню, готуйте ще приблизно 4 хвилини, а потім дістаньте шумівкою.

Якщо полуниця не дуже солодка, змішайте її з 1 столовою ложкою цукру.

Перед подаванням полийте вареники натуральним йогуртом, змішаним із невеликою кількістю цукрової пудри.