В этих блюдах нет сложных ингредиентов, но есть то, ради чего о них вспоминают перед праздником. 24 Канал собрал несколько рецептов, которые помогут воссоздать купальскую традицию дома.
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Как приготовить вареники с клубникой?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов пшеничной муки;
– 1 большое яйцо;
– 50 граммов сливочного масла;
– 250 миллилитров воды;
– щепотка соли;
– 500 граммов клубники.
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Вкус лета в тарелке / Фото Ania gotuje
Приготовление:
В большую миску насыпьте муку. Добавьте яйцо, щепотку соли, растопленное и охлажденное сливочное масло и воду. Для этого теста используйте кипяченую и охлажденную воду, а не кипяток.
Сначала быстро перемешайте ингредиенты, а затем замесите однородное тесто руками. Оно не должно быть слишком плотным и может немного липнуть.
Сформируйте из теста шар, заверните его в пищевую пленку или пакет и поставьте в холодильник на 30 минут.
Пока тесто охлаждается, подготовьте клубнику.
Промойте ягоды под холодной водой, удалите плодоножки и аккуратно просушите бумажным полотенцем. Нарежьте клубнику на небольшие кусочки.
Достаньте охлажденное тесто из пленки. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто, слегка присыпьте его сверху и раскатайте в тонкий слой.
Вырежьте кружочки стаканом или формочкой диаметром примерно 7–8 сантиметров.
На середину каждого кружочка выложите примерно чайную ложку клубники. Сложите тесто пополам и плотно залепите края.
Готовые вареники выкладывайте на доску, присыпанную мукой. Чтобы они не подсыхали, накройте их слегка влажным хлопковым полотенцем.
Остатки теста соберите, снова раскатайте и вырежьте следующую порцию кружочков. Варите вареники партиями в большой кастрюле с подсоленной кипящей водой.
Когда они всплывут на поверхность, варите ещё примерно 4 минуты, а затем выньте шумовкой.
Если клубника не очень сладкая, смешайте её с 1 столовой ложкой сахара.
Перед подачей полейте вареники натуральным йогуртом, смешанным с небольшим количеством сахарной пудры.
Также можно подать их с ванильным или фруктовым творогом.
Как приготовить вареники с вишней?
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 350 граммов муки;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 175 миллилитров теплой воды;
– 500 граммов вишни;
– 100 граммов сахара;
– 1 столовая ложка крахмала для вишни;
– 0,5 столовой ложки крахмала для сока;
– сметана для подачи.
Как приготовить вареники с вишней: смотрите видео
Приготовление:
Муку просейте и сделайте в ней углубление.
Влейте масло, добавьте соль и тёплую воду, после чего замесите мягкое эластичное тесто.
Заверните его в пленку и оставьте на 1 час.
Тем временем приготовьте начинку. Из вишен удалите косточки. Засыпьте ягоды сахаром и оставьте на 40 минут, чтобы они пустили сок. После этого сок процедите, а к вишням добавьте 1 столовую ложку крахмала и перемешайте.
Тесто раскатайте в пласт толщиной примерно 3 миллиметра. Вырежьте кружочки, выложите на каждый немного вишневой начинки и хорошо заклейте края.
Доведите подсоленную воду до кипения, опустите в нее вареники и варите до всплытия. После этого варите еще 1–2 минуты. Замороженные вареники готовьте без предварительной разморозки.
Для соуса к вишневому соку добавьте 0,5 столовой ложки крахмала и проварите до легкого загустения.
Подавайте вареники со сметаной и вишневым соусом.
Как приготовить обитную кашу?
Время: 45 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 стакана ячной крупы;
– 1 литр молока;
– 50 граммов сливочного масла;
– сахар и соль – по вкусу;
– фрукты для подачи.
Приготовление:
Крупу промойте несколько раз в холодной воде. Разогрейте сухую сковороду без масла и высыпьте крупу.
Слегка поджарьте её до сухости и легкого золотистого цвета. Затем пересыпьте крупу в кастрюлю, залейте молоком и доведите до кипения.
Добавьте сахар и соль. Варите кашу до загустения примерно 25 минут. В конце добавьте сливочное масло, перемешайте и выключите огонь.
Накройте кастрюлю крышкой и оставьте кашу ещё на 20 минут. Подавайте её с сезонными фруктами, ягодами или мятой