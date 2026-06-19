В этих блюдах нет сложных ингредиентов, но есть то, ради чего о них вспоминают перед праздником. 24 Канал собрал несколько рецептов, которые помогут воссоздать купальскую традицию дома.

Интересно: этот десерт лучше тортов и пирожных: жареные бананы в кляре с клубникой

Ингредиенты:

– 500 граммов пшеничной муки;

– 1 большое яйцо;

– 50 граммов сливочного масла;

– 250 миллилитров воды;

– щепотка соли;

– 500 граммов клубники.

Вкус лета в тарелке / Фото Ania gotuje

Приготовление:

В большую миску насыпьте муку. Добавьте яйцо, щепотку соли, растопленное и охлажденное сливочное масло и воду. Для этого теста используйте кипяченую и охлажденную воду, а не кипяток.

Сначала быстро перемешайте ингредиенты, а затем замесите однородное тесто руками. Оно не должно быть слишком плотным и может немного липнуть.

Сформируйте из теста шар, заверните его в пищевую пленку или пакет и поставьте в холодильник на 30 минут.

Пока тесто охлаждается, подготовьте клубнику.

Промойте ягоды под холодной водой, удалите плодоножки и аккуратно просушите бумажным полотенцем. Нарежьте клубнику на небольшие кусочки.

Достаньте охлажденное тесто из пленки. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто, слегка присыпьте его сверху и раскатайте в тонкий слой.

Вырежьте кружочки стаканом или формочкой диаметром примерно 7–8 сантиметров.

На середину каждого кружочка выложите примерно чайную ложку клубники. Сложите тесто пополам и плотно залепите края.

Готовые вареники выкладывайте на доску, присыпанную мукой. Чтобы они не подсыхали, накройте их слегка влажным хлопковым полотенцем.

Остатки теста соберите, снова раскатайте и вырежьте следующую порцию кружочков. Варите вареники партиями в большой кастрюле с подсоленной кипящей водой.

Когда они всплывут на поверхность, варите ещё примерно 4 минуты, а затем выньте шумовкой.

Если клубника не очень сладкая, смешайте её с 1 столовой ложкой сахара.

Перед подачей полейте вареники натуральным йогуртом, смешанным с небольшим количеством сахарной пудры.