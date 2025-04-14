Що можна їсти в Страсний тиждень: смачне меню з рецептами
Страсний тиждень завершується світлим святом Великодня. Цей період характеризується суворими заборонами та обмеженнями, особливо щодо їжі.
Але це не означає, що їсти не можна нічого, просто варто включити фантазію і придумати нові страви. Сьогодні 24 Канал пропонує меню з рецептами на останній тиждень Великого посту.
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Що можна їсти в Страсний тиждень
До дозволених продуктів в Страсний тиждень належать чорний хліб, овочі, зелень, фрукти, сухофрукти, горіхи, насіння, морські водорості, а також фруктові та овочеві соки та вода.
Можна включати до раціону страви з капустою та чорносливом, вінегрети з капустою та яблуками, буряком та маринованою капустою.
У цей період залишаються прийнятними традиційні продукти, такі як квашена капуста, гостра морква та мариновані огірки. Меню на тиждень також включає каші та гриби.
Водночас з раціону слід забрати будь-яку їжу тваринного походження: м'ясо, рибу, яйця, молоко, твердий сир, кисломолочний сир, вершкове масло та сметану.
Меню на Страсний тиждень
- Салат з грейпфрутом і яблуком
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 грейпфрут;
– 1 корінь фенхелю;
– 1 яблуко;
– 1 стебло селери;
– 350 грамів салату радічіо;
– 1 столова ложка гарбузового насіння;
– 2 столові ложки олії оливкової;
– 1 лимон;
– сіль – на смак.
Приготування:
- Вимийте листя радічіо, розкладіть на обробній дошці й наріжте смужками. Очистьте та наріжте фенхель. Стебло селери наріжте невеликими скибочками.
- Яблуко вимийте, розріжте навпіл і видаліть серцевину. Потім наріжте яблуко часточками. Покладіть у миску з водою і лимоном, щоб не потемніли.
- Помийте й почистьте грейпфрут. Видаліть білу шкірку і наріжте м'якуш часточками.
- Перекладіть овочі та фрукти в миску.
- Змішайте оливкову олію з сіллю і соком половини лимона, потім полийте салат цією заправкою.
- Розкладіть готовий салат по тарілках і прикрасьте гарбузовим насінням.
Смачного!
- Грибний суп
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 450 – 500 грамів свіжих або заморожених грибів;
– 600 грамів картоплі;
– 150 грамів моркви;
– 150 грамів ріпчастої цибулі;
– 2 – 3 лаврових листки;
– сіль і чорний перець – на смак.
Приготування:
- Якщо гриби великі, наріжте їх. У киплячу воду (3 літри) додайте гриби, посоліть, поперчіть і варіть 15 – 20 хвилин.
- Цибулю дрібно покришіть. Моркву натріть на дрібній тертці. Картоплю почистьте, наріжте кубиками або брусочками. Додайте її в суп, варіть 7 – 10 хвилин. Тоді цибулю і моркву. Варіть до готовності картоплі.
- В кінці киньте лавровий лист, а через 15 хвилин дістаньте його з супу. Якщо необхідно, досоліть. При подачі посипте суп зеленню.
Готово!
- Овочеве рагу
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 баклажан;
– 1 кабачок;
– 1 помідор;
– 1 цибуля;
– 1/2 болгарського перцю;
– пучок зелені;
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
– сіль та перець на смак;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 1 зубок часнику.
Приготування:
- Помийте, очистьте та наріжте овочі.
- Спочатку обсмажте цибулю, тоді додайте нарізаний кубиками баклажан та кабачок.
- Через 20 хвилин додайте помідори та болгарський перець. Якщо хочете, щоб ваш рагу був помідорним, додайте томатну пасту.
- Тепер сіль та перець на смак, а також інші улюблені спеції.
- За декілька хвилин до виключення додайте дрібно нарізаний часник та зелень.
Смачного!
- Гречаники
- Час: 50 хвилин
- Порції: 10
Інгредієнти:
– 200 грамів, або 1 склянка гречаної крупи;
– 3 – 4 картоплини;
– 2 цибулини;
– 2 столові ложки борошна або панірувальних сухарів для панірування;
– сіль та перець – на смак;
– рослинна олія для смаження.
Приготування:
- Промийте гречану крупу, залийте трьома склянками води, додайте дрібку солі та варіть до готовності.
- Після варіння залиште гречку охолонути. Вона має бути м'якою, вологою, але без води.
- Картоплю та цибулю очистьте та натріть на дрібній тертці.
- У великій мисці змішайте відварену гречку, натерту картоплю та цибулю. Додайте сіль та перець на смак. Ретельно перемішайте до однорідності.
- З отриманої маси сформуйте котлети бажаного розміру та запаніруйте.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте гречаники з обох боків до золотистої скоринки на невеликому вогні до готовності.
Готово!
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