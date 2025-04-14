Що можна їсти в Страсний тиждень: смачне меню з рецептами

Страсний тиждень завершується світлим святом Великодня. Цей період характеризується суворими заборонами та обмеженнями, особливо щодо їжі.

Але це не означає, що їсти не можна нічого, просто варто включити фантазію і придумати нові страви. Сьогодні 24 Канал пропонує меню з рецептами на останній тиждень Великого посту.

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Що можна їсти в Страсний тиждень

До дозволених продуктів в Страсний тиждень належать чорний хліб, овочі, зелень, фрукти, сухофрукти, горіхи, насіння, морські водорості, а також фруктові та овочеві соки та вода.

Можна включати до раціону страви з капустою та чорносливом, вінегрети з капустою та яблуками, буряком та маринованою капустою.

У цей період залишаються прийнятними традиційні продукти, такі як квашена капуста, гостра морква та мариновані огірки. Меню на тиждень також включає каші та гриби.

Водночас з раціону слід забрати будь-яку їжу тваринного походження: м'ясо, рибу, яйця, молоко, твердий сир, кисломолочний сир, вершкове масло та сметану.

Меню на Страсний тиждень

Салат з грейпфрутом і яблуком

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 грейпфрут;

– 1 корінь фенхелю;

– 1 яблуко;

– 1 стебло селери;

– 350 грамів салату радічіо;

– 1 столова ложка гарбузового насіння;

– 2 столові ложки олії оливкової;

– 1 лимон;

– сіль – на смак.

Приготування:

Вимийте листя радічіо, розкладіть на обробній дошці й наріжте смужками. Очистьте та наріжте фенхель. Стебло селери наріжте невеликими скибочками.

Яблуко вимийте, розріжте навпіл і видаліть серцевину. Потім наріжте яблуко часточками. Покладіть у миску з водою і лимоном, щоб не потемніли.

Помийте й почистьте грейпфрут. Видаліть білу шкірку і наріжте м'якуш часточками.

Перекладіть овочі та фрукти в миску.

Змішайте оливкову олію з сіллю і соком половини лимона, потім полийте салат цією заправкою.

Розкладіть готовий салат по тарілках і прикрасьте гарбузовим насінням.

Смачного!

Грибний суп

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 450 – 500 грамів свіжих або заморожених грибів;

– 600 грамів картоплі;

– 150 грамів моркви;

– 150 грамів ріпчастої цибулі;

– 2 – 3 лаврових листки;

– сіль і чорний перець – на смак.

Приготування:

Якщо гриби великі, наріжте їх. У киплячу воду (3 літри) додайте гриби, посоліть, поперчіть і варіть 15 – 20 хвилин.

Цибулю дрібно покришіть. Моркву натріть на дрібній тертці. Картоплю почистьте, наріжте кубиками або брусочками. Додайте її в суп, варіть 7 – 10 хвилин. Тоді цибулю і моркву. Варіть до готовності картоплі.

В кінці киньте лавровий лист, а через 15 хвилин дістаньте його з супу. Якщо необхідно, досоліть. При подачі посипте суп зеленню.

Готово!

Овочеве рагу

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 баклажан;

– 1 кабачок;

– 1 помідор;

– 1 цибуля;

– 1/2 болгарського перцю;

– пучок зелені;

– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;

– сіль та перець на смак;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 1 зубок часнику.

Приготування:

Помийте, очистьте та наріжте овочі.

Спочатку обсмажте цибулю, тоді додайте нарізаний кубиками баклажан та кабачок.

Через 20 хвилин додайте помідори та болгарський перець. Якщо хочете, щоб ваш рагу був помідорним, додайте томатну пасту.

Тепер сіль та перець на смак, а також інші улюблені спеції.

За декілька хвилин до виключення додайте дрібно нарізаний часник та зелень.

Смачного!

Гречаники

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 10

Інгредієнти:

– 200 грамів, або 1 склянка гречаної крупи;

– 3 – 4 картоплини;

– 2 цибулини;

– 2 столові ложки борошна або панірувальних сухарів для панірування;

– сіль та перець – на смак;

– рослинна олія для смаження.

Приготування:

Промийте гречану крупу, залийте трьома склянками води, додайте дрібку солі та варіть до готовності.

Після варіння залиште гречку охолонути. Вона має бути м'якою, вологою, але без води.

Картоплю та цибулю очистьте та натріть на дрібній тертці.

У великій мисці змішайте відварену гречку, натерту картоплю та цибулю. Додайте сіль та перець на смак. Ретельно перемішайте до однорідності.

З отриманої маси сформуйте котлети бажаного розміру та запаніруйте.

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте гречаники з обох боків до золотистої скоринки на невеликому вогні до готовності.

Готово!

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