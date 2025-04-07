Напередодні Пасхи 24 Канал ділиться рецептом домашнього сальтисона з посиланням на українського ресторатора Володимира Ярославського. Готується просто, а результат вражає.

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Сальтисон від Ярославського

  • Час: 8 годин + замочування на ніч
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 2 рульки (приблизно 3,8 кілограма);
– 1 свинячий язик;
– 700 грамів щоковини;
– 1 великий свинячий шлунок;
– морква, цибуля – на смак;
– сіль, перець, лавровий лист – на смак;
– 1 головка часнику;
– гірчиця гостра та зернова;
– хрін – на смак.

Як зробити домашній сальтисон: дивіться відео

Приготування:

  1. Очистьте рульки та голову, зішкребіть підпалене, видаліть штамп, замочіть у підсоленій воді на ніч.
  2. Свинячий шлунок виверніть, промийте, добре натріть сіллю та обережно зніміть слизову плівку. Для легшого очищення залийте окропом на 2 хвилини. Потім знову промийте та замочіть у воді з сіллю й оцтом. Для усунення запаху можна залишити на ніч із натертою картоплею.
  3. М'ясо розріжте, залийте водою, доведіть до кипіння, злийте перший бульйон та залийте новою водою. Додайте овочі, перець і томіть на повільному вогні 6 годин. За годину до закінчення варіння покладіть лавровий лист.
  4. Готове м'ясо викладіть на друшляк, відокремте кістки та шкіру, почистьте язик, подрібніть все на середні шматки.
  5. Додайте гірчицю, сіль, перець, хрін і подрібнений часник. Добре перемішайте, за потреби влийте трохи бульйону для соковитості.
  6. Шлунок трохи зашийте, наповніть начинкою на 2/3, не утрамбовуючи.
  7. Зашийте повністю, змастіть жиром із бульйону та запікайте 1 годину при 180 градусах. Накрийте пресом і охолодіть перед подачею.

Сальтисон готовий!

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