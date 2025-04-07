В преддверии Пасхи 24 Канал делится рецептом домашнего сальтисона со ссылкой на украинского ресторатора Владимира Ярославского. Готовится просто, а результат впечатляет.
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Сальтисон от Ярославского
- Время: 8 часов + замачивание на ночь
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 рульки (примерно 3,8 килограмма);
– 1 свиной язык;
– 700 граммов щековины;
– 1 большой свиной желудок;
– морковь, лук – по вкусу;
– соль, перец, лавровый лист – по вкусу;
– 1 головка чеснока;
– горчица острая и зерновая;
– хрен – по вкусу.
Как сделать домашний сальтисон: смотрите видео
Приготовление:
- Очистите рульки и голову, соскоблите подожженное, удалите штамп, замочите в подсоленной воде на ночь.
- Свиной желудок выверните, промойте, хорошо натрите солью и осторожно снимите слизистую пленку. Для более легкого очищения залейте кипятком на 2 минуты. Затем снова промойте и замочите в воде с солью и уксусом. Для устранения запаха можно оставить на ночь с натертым картофелем.
- Мясо разрежьте, залейте водой, доведите до кипения, слейте первый бульон и залейте новой водой. Добавьте овощи, перец и томите на медленном огне 6 часов. За час до окончания варки положите лавровый лист.
- Готовое мясо выложите на дуршлаг, отделите кости и кожу, почистите язык, измельчите все на средние куски.
- Добавьте горчицу, соль, перец, хрен и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте, при необходимости влейте немного бульона для сочности.
- Желудок немного зашейте, наполните начинкой на 2/3, не утрамбовывая.
- Зашейте полностью, смажьте жиром из бульона и запекайте 1 час при 180 градусах. Накройте прессом и охладите перед подачей.
Сальтисон готов!
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