Но это не значит, что есть нельзя ничего, просто стоит включить фантазию и придумать новые блюда. Сегодня 24 Канал предлагает меню с рецептами на последнюю неделю Великого поста.
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Что можно есть в Страстную неделю
К разрешенным продуктам в Страстную неделю относятся черный хлеб, овощи, зелень, фрукты, сухофрукты, орехи, семена, морские водоросли, а также фруктовые и овощные соки и вода.
Можно включать в рацион блюда с капустой и черносливом, винегреты с капустой и яблоками, свеклой и маринованной капустой.
В этот период остаются приемлемыми традиционные продукты, такие как квашеная капуста, острая морковь и маринованные огурцы. Меню на неделю также включает каши и грибы.
В то же время из рациона следует забрать любую пищу животного происхождения: мясо, рыбу, яйца, молоко, твердый сыр, творог, сливочное масло и сметану.
Меню на Страстную неделю
- Салат с грейпфрутом и яблоком
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 грейпфрут;
– 1 корень фенхеля;
– 1 яблоко;
– 1 стебель сельдерея;
– 350 граммов салата радиччио;
– 1 столовая ложка тыквенных семечек;
– 2 столовые ложки масла оливкового;
– 1 лимон;
– соль – по вкусу.
Приготовление:
- Вымойте листья радиччио, разложите на разделочной доске и нарежьте полосками. Очистите и нарежьте фенхель. Стебель сельдерея нарежьте небольшими ломтиками.
- Яблоко вымойте, разрежьте пополам и удалите сердцевину. Затем нарежьте яблоко дольками. Положите в миску с водой и лимоном, чтобы не потемнели.
- Помойте и почистите грейпфрут. Удалите белую кожуру и нарежьте мякоть дольками.
- Переложите овощи и фрукты в миску.
- Смешайте оливковое масло с солью и соком половины лимона, затем полейте салат этой заправкой.
- Разложите готовый салат по тарелкам и украсьте тыквенными семечками.
Приятного аппетита!
- Грибной суп
- Время: 50 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 450 – 500 граммов свежих или замороженных грибов;
– 600 граммов картофеля;
– 150 граммов моркови;
– 150 граммов репчатого лука;
– 2 – 3 лавровых листа;
– соль и черный перец – по вкусу.
Приготовление:
- Если грибы крупные, нарежьте их. В кипящую воду (3 литра) добавьте грибы, посолите, поперчите и варите 15 – 20 минут.
- Лук мелко покрошите. Морковь натрите на мелкой терке. Картофель почистите, нарежьте кубиками или брусочками. Добавьте его в суп, варите 7 – 10 минут. Тогда лук и морковь. Варите до готовности картофеля.
- В конце бросьте лавровый лист, а через 15 минут достаньте его из супа. Если необходимо, досолите. При подаче посыпьте суп зеленью.
Готово!
- Овощное рагу
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 баклажан;
– 1 кабачок;
– 1 помидор;
– 1 лук;
– 1/2 болгарского перца;
– пучок зелени;
– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;
– соль и перец по вкусу;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 1 зубок чеснока.
Приготовление:
- Помойте, очистите и нарежьте овощи.
- Сначала обжарьте лук, тогда добавьте нарезанный кубиками баклажан и кабачок.
- Через 20 минут добавьте помидоры и болгарский перец. Если хотите, чтобы ваше рагу был помидорным, добавьте томатную пасту.
- Теперь соль и перец по вкусу, а также другие любимые специи.
- За несколько минут до выключения добавьте мелко нарезанный чеснок и зелень.
Приятного аппетита!
- Гречаники
- Время: 50 минут
- Порции: 10
Ингредиенты:
– 200 граммов, или 1 стакан гречневой крупы или 1 стакан гречневой крупы;
– 3 – 4 картофелины;
– 2 луковицы;
– 2 столовые ложки муки или панировочных сухарей для панировки;
– соль и перец – по вкусу;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Промойте гречневую крупу, залейте тремя стаканами воды, добавьте щепотку соли и варите до готовности.
- После варки оставьте гречку остыть. Она должна быть мягкой, влажной, но без воды.
- Картофель и лук очистите и натрите на мелкой терке.
- В большой миске смешайте отваренную гречку, натертый картофель и лук. Добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.
- Из полученной массы сформируйте котлеты желаемого размера и запанируйте.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте гречаники с обеих сторон до золотистой корочки на небольшом огне до готовности.
Готово!
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