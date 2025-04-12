24 Канал со ссылкой на фудблогера @nata.cooking делится рецептом мясного рулета. Он идеально дополнит праздничный стол.

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Мясной рулет на Пасху

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 3 куриных филе;

– 300 граммов шампиньонов;

– 1 лук;

– 1 зубок чеснока;

– 1 – 2 столовые ложки сливочного сыра;

– 120 граммов шпината;

– 100 – 150 граммов твердого сыра;

– 50 граммов вяленых томатов;

– 150 граммов сырокопченого бекона;

– розмарин – по желанию.



Для маринада:

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 – 2 столовые ложки сметаны;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 2 зубчика чеснока;

– соль, перец – по вкусу.

Как приготовить мясной рулет: смотрите видео

Приготовление:

Лук и грибы нарежьте и обжарьте до полного испарения влаги.

После этого охладите, добавьте специи, сливочный сыр и перемешайте.

Шпинат припустите на слабом огне 2 – 3 минуты, пока он не уменьшится в объеме и не испарится лишняя влага.

Куриное филе разделите на две половинки, накройте пищевой пленкой и слегка отбейте.

Для маринада соедините все ингредиенты.

Выложите филе на лист пергамента так, чтобы оно немного накладывалось друг на друга.

Смажьте маринадом. Выложите начинку, посыпьте большей частью сыра, добавьте обжаренные шампиньоны с луком, припущенный шпинат, вяленые томаты и остальной сыр.

Заверните филе в рулет, осторожно переложите в форму, накройте беконом, добавьте розмарин, заверните в пергамент/фольгу и поставьте в духовку.

Запекайте при температуре 180 градусов 40 – 50 минут. После этого откройте рулет и допеките до золотистой корочки 10 – 20 минут, периодически поливая образовавшимся соком.

В конце включите верхний гриль, чтобы бекон вкусно подрумянился. И готово.

Приятного аппетита!

К слову, какие салаты приготовить на Пасху.