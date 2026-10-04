Такої випічки і в магазині немає: пиріжки з куркою та картоплею на раз-два

Коли звичні рецепти вже не тішать – на допомогу прийдуть ці пиріжки. Вони легші за традиційну випічку, а смак просто божественний.

Потішити рідних чимось смачненьким стало ще легше. Кілька простих кулінарних маніпуляцій – і на вашому столі ароматна випічка з легендарною начинкою, розповідає "Господинька". Як зробити пиріжки з куркою та картоплею? Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

тісто:

– 300 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка сухих дріжджів;

– 50 грамів олії;

– 500 грамів борошна;

начинка:

– 500 грамів курячого філе;

– 3 цибулі;

– зелена цибуля;

– 2 сирих картоплини;

– 150 грамів сиру;

– сіль, базилік, паприка та інші спеції до смаку;

– 2 столові ложки олії;

для змащування:

– 200 грамів розтопленого вершкового масла;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 яйце. Приготування: Спершу тісто. Змішуємо воду з сіллю, цукром, дріжджами та яйцем, додаємо олію. Поступово просіюємо борошно, замішуємо тісто та відставляємо на 15 хвилин. Тепер начинка. Філе, цибулю та зелену цибулю нарізаємо дрібними кубиками, дрібно натираємо картоплю та сир. Все перемішуємо та додаємо спеції. Тісто ділимо на 4 частинки. Тонко розкачуємо, змащуємо маслом з майонезом, викладаємо частину начинки. Закручуємо тісто у рулет, а потім – у форму "равлика". Змащуємо яйцем та випікаємо 30 – 35 хвилин при 200 градусах.