Порадовать родных чем-нибудь вкусным стало еще проще. Несколько простых кулинарных приемов – и на вашем столе появится ароматная выпечка с легендарной начинкой, рассказывает "Господинька".

Как приготовить пирожки с курицей и картофелем?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 300 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка сухих дрожжей;

– 50 граммов растительного масла;

– 500 граммов муки;

начинка:

– 500 граммов куриного филе;

– 3 луковицы;

– зеленый лук;

– 2 сырых картофелины;

– 150 граммов сыра;

– соль, базилик, паприка и другие специи по вкусу;

– 2 столовые ложки растительного масла;

для смазывания:

– 200 граммов растопленного сливочного масла;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 яйцо.

Приготовление: