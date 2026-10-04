Потішити рідних чимось смачненьким стало ще легше. Кілька простих кулінарних маніпуляцій – і на вашому столі ароматна випічка з легендарною начинкою, розповідає "Господинька".

Як зробити пиріжки з куркою та картоплею?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 300 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка сухих дріжджів;

– 50 грамів олії;

– 500 грамів борошна;

начинка:

– 500 грамів курячого філе;

– 3 цибулі;

– зелена цибуля;

– 2 сирих картоплини;

– 150 грамів сиру;

– сіль, базилік, паприка та інші спеції до смаку;

– 2 столові ложки олії;

для змащування:

– 200 грамів розтопленого вершкового масла;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 яйце.

Приготування: