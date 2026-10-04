Потішити рідних чимось смачненьким стало ще легше. Кілька простих кулінарних маніпуляцій – і на вашому столі ароматна випічка з легендарною начинкою, розповідає "Господинька".
Як зробити пиріжки з куркою та картоплею?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 300 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка сухих дріжджів;
– 50 грамів олії;
– 500 грамів борошна;
начинка:
– 500 грамів курячого філе;
– 3 цибулі;
– зелена цибуля;
– 2 сирих картоплини;
– 150 грамів сиру;
– сіль, базилік, паприка та інші спеції до смаку;
– 2 столові ложки олії;
для змащування:
– 200 грамів розтопленого вершкового масла;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 яйце.
Приготування:
- Спершу тісто. Змішуємо воду з сіллю, цукром, дріжджами та яйцем, додаємо олію.
- Поступово просіюємо борошно, замішуємо тісто та відставляємо на 15 хвилин.
- Тепер начинка. Філе, цибулю та зелену цибулю нарізаємо дрібними кубиками, дрібно натираємо картоплю та сир. Все перемішуємо та додаємо спеції.
- Тісто ділимо на 4 частинки. Тонко розкачуємо, змащуємо маслом з майонезом, викладаємо частину начинки. Закручуємо тісто у рулет, а потім – у форму "равлика".
- Змащуємо яйцем та випікаємо 30 – 35 хвилин при 200 градусах.