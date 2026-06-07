Новини Смачно Смачні та прості рецепти Після цього сніданку важко змусити себе готувати щось інше: ніжні млинці зі шматочками банана
7 червня, 11:05
2

Після цього сніданку важко змусити себе готувати щось інше: ніжні млинці зі шматочками банана

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Сніданок повинен бути не просто поживним, а й дарувати гарні емоції на весь день. З цим рецептом ви отримаєте саме такий ефект!

Якщо маєте вдома банан – апетитний та неймовірно красивий сніданок гарантовано. Ніжне тісто, смачний фрукт та улюблена поливка нададуть вам заряд на чудовий початок дня, розповідає yanni.cooking

Читайте також Навіть досвідчені кондитери кричать від захвату: робимо холодний чизкейк з полуницею

Як приготувати млинці з бананом? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти: 
– 2 яйця;
– 25 грамів цукру;
– 30 мілілітрів олії;
– 180 мілілітрів молока;
– 160 грамів борошна;
– 8 грамів розпушувача;
– 8 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 2 – 3 банани.

Шедевральний сніданок за лічені хвилини: дивіться відео 

Приготування

  1. Яйця добре збийте разом із цукром.
  2. Влийте до суміші молоко та олію.
  3. Додайте просіяне борошно, розпушувач, ванільний цукор і дрібку солі, після чого замісіть однорідне тісто без грудочок.
  4. Очищені банани наріжте кружальцями завтовшки приблизно в один сантиметр і перекладіть їх у миску з тістом.
  5. Обережно перемішайте масу ложкою, щоб кожна бананова скибочка повністю занурилася в тісто.
  6. За допомогою ложки викладайте по кілька покритих тістом кружальців на добре розігріту пательню.
  7. Обсмажуйте на помірному вогні з обох боків до появи апетитної золотавої скоринки.

Пов'язані теми:

Смачні та прості рецепти