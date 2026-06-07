Після цього сніданку важко змусити себе готувати щось інше: ніжні млинці зі шматочками банана

Сніданок повинен бути не просто поживним, а й дарувати гарні емоції на весь день. З цим рецептом ви отримаєте саме такий ефект!

Якщо маєте вдома банан – апетитний та неймовірно красивий сніданок гарантовано. Ніжне тісто, смачний фрукт та улюблена поливка нададуть вам заряд на чудовий початок дня, розповідає yanni.cooking. Читайте також Навіть досвідчені кондитери кричать від захвату: робимо холодний чизкейк з полуницею Як приготувати млинці з бананом? Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 25 грамів цукру;

– 30 мілілітрів олії;

– 180 мілілітрів молока;

– 160 грамів борошна;

– 8 грамів розпушувача;

– 8 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 2 – 3 банани. Шедевральний сніданок за лічені хвилини: дивіться відео Приготування: Яйця добре збийте разом із цукром. Влийте до суміші молоко та олію. Додайте просіяне борошно, розпушувач, ванільний цукор і дрібку солі, після чого замісіть однорідне тісто без грудочок. Очищені банани наріжте кружальцями завтовшки приблизно в один сантиметр і перекладіть їх у миску з тістом. Обережно перемішайте масу ложкою, щоб кожна бананова скибочка повністю занурилася в тісто. За допомогою ложки викладайте по кілька покритих тістом кружальців на добре розігріту пательню. Обсмажуйте на помірному вогні з обох боків до появи апетитної золотавої скоринки.