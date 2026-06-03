Не тільки молоко чи газована вода: на чому варто приготувати млинці

Ніжні млинці завжди будуть одним з найпопулярніших сніданків. Велику роль відіграє основа, і молоко чи газована вода тут далеко не єдина опція.

Якщо ви прагнете отримати неймовірно ніжні, м'які та повітряні вироби, спробуйте замінити звичну мінеральну газовану воду одним секретним елементом, який часто використовують професійні шеф-кухарі. Спробуйте замість звичайної води кімнатної температури використайте крутий окріп. Ця проста маніпуляція, якою користуються шефи, змінює все, розповідає портал Kobieta. До речі Млинці з 2 інгредієнтів без борошна, яєць і молока: ви повинні спробувати цю знахідку Як приготувати ніжні та пухкі млинці? Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 3/4 склянки молока;

– 3/4 склянки окропу;

– дрібка солі;

– столова ложка вершкового масла або олії для смаження. Улюблений сніданок / Фото Pixabay Приготування: У глибокій мисці з'єднайте яйця, борошно, молоко, окріп та дрібку солі, після чого енергійно збийте все вінчиком до отримання абсолютно гладкого рідкого тіста без грудочок. Оскільки заварена маса не потребує відпочинку, одразу виливайте її тонкими порціями на добре розігріту й злегка змащену жиром пательню, рівномірно розподіляючи тісто по дну рухом руки. Смажте млинець на помірному вогні приблизно півтори-дві хвилини, доки краї не підрум'яняться й не почнуть легко відходити від бортиків, а потім обережно переверніть його лопаткою на інший бік і потримайте на плиті ще одну хвилину до повної готовності.