Новини Смачно Випічка і десерти Трендове морозиво з дині: з ним не страшна жодна спека
20 липня, 11:26
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Трендове морозиво з дині: з ним не страшна жодна спека

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Морозиво – найкраща протидія спекотливій погоді. А морозиво з дині ще й подарує неабияке задоволення!

Це саме той рецепт морозива, що його просто неможливо оминути. Легкість приготування та фантастичний результат – це саме те, що пропонує olya_pins у своєму інстаграмі. 

Як приготувати морозиво з дині? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти: 
– диня;
– 100 – 150 мілілітрів молока;
– 1 – 2 столові ложки меду. 

Приготування

  1. Розділіть диню на дві частини, ретельно вичистіть насіння та відправте в морозильну камеру.
  2. Влийте невелику кількість молока й додайте мед.
  3. Акуратно зішкребіть підморожену м’якоть ложкою, ретельно вимішайте масу до однорідності та одразу подавайте до столу.

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