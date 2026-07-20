20 липня, 11:26
Трендове морозиво з дині: з ним не страшна жодна спека
Морозиво – найкраща протидія спекотливій погоді. А морозиво з дині ще й подарує неабияке задоволення!
Це саме той рецепт морозива, що його просто неможливо оминути. Легкість приготування та фантастичний результат – це саме те, що пропонує olya_pins у своєму інстаграмі.
Як приготувати морозиво з дині?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– диня;
– 100 – 150 мілілітрів молока;
– 1 – 2 столові ложки меду.
Приготування:
- Розділіть диню на дві частини, ретельно вичистіть насіння та відправте в морозильну камеру.
- Влийте невелику кількість молока й додайте мед.
- Акуратно зішкребіть підморожену м’якоть ложкою, ретельно вимішайте масу до однорідності та одразу подавайте до столу.