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Як приготувати морозиво з дині?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– диня;

– 100 – 150 мілілітрів молока;

– 1 – 2 столові ложки меду.

Приготування: