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Як приготувати морозиво з дині?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– диня;
– 100 – 150 мілілітрів молока;
– 1 – 2 столові ложки меду.

Приготування:

  1. Розділіть диню на дві частини, ретельно вичистіть насіння та відправте в морозильну камеру.
  2. Влийте невелику кількість молока й додайте мед.
  3. Акуратно зішкребіть підморожену м’якоть ложкою, ретельно вимішайте масу до однорідності та одразу подавайте до столу.