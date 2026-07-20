Это именно тот рецепт мороженого, который просто нельзя пропустить. Простота приготовления и фантастический результат – вот что предлагает olya_pins в своем инстаграме.
Как приготовить мороженое из дыни?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– дыня;
– 100 – 150 миллилитров молока;
– 1 – 2 столовые ложки меда.
Приготовление:
- Разделите дыню на две части, тщательно удалите семена и поместите в морозильную камеру.
- Влейте небольшое количество молока и добавьте мед.
- Аккуратно соскребите подмороженную мякоть ложкой, тщательно перемешайте массу до однородности и сразу подавайте к столу.