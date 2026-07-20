Это именно тот рецепт мороженого, который просто нельзя пропустить. Простота приготовления и фантастический результат – вот что предлагает olya_pins в своем инстаграме.

Как приготовить мороженое из дыни?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– дыня;
– 100 – 150 миллилитров молока;
– 1 – 2 столовые ложки меда.

Приготовление:

  1. Разделите дыню на две части, тщательно удалите семена и поместите в морозильную камеру.
  2. Влейте небольшое количество молока и добавьте мед.
  3. Аккуратно соскребите подмороженную мякоть ложкой, тщательно перемешайте массу до однородности и сразу подавайте к столу.