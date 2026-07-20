Это именно тот рецепт мороженого, который просто нельзя пропустить. Простота приготовления и фантастический результат – вот что предлагает olya_pins в своем инстаграме.

Как приготовить мороженое из дыни?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– дыня;

– 100 – 150 миллилитров молока;

– 1 – 2 столовые ложки меда.

Приготовление: