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14 липня, 23:50
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Останні дотики до насолоди: рецепт ніжного полуничного морозива

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Полуничне морозиво – чудовий спосіб завершити сезон улюбленої ягоди. 
  • Воно готується без зайвих зусиль та вражає своїм смаком. 

Морозиво – основний десерт літа. А з улюбленою полуницею воно смакує просто незабутньо!

Домашнє морозиво – це завжди особливий досвід, а з улюбленою полуницею він стає ще кращим. Поки тривають фінальні акорди улюбленої ягоди, нею варто встигнути насолодитися на повну. 24 Канал пропонує зробити це з рецептом з ТікТок anny.cooking.

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Рецепт домашнього морозива з полуницею 

  • Час: 10 хвилин + застигання 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 300 грамів свіжої полуниці;
– 500 грамів вершків 33%;
– 300 грамів згущеного молока.

Приготування

  1. Спочатку добре промийте полуницю, наріжте її на частини й подрібніть у блендері до стану однорідного пюре.

  2. В окремій мисці збийте охолоджені вершки до густої, стійкої маси. Потім додайте згущене молоко й ще раз коротко збийте на низьких обертах, щоб усе рівномірно змішалося.

  3. Полуничне пюре акуратно вмішайте у вершкову масу до отримання ніжного рожевого кольору без розшарувань.

  4. Перелийте готову суміш у контейнер з кришкою та поставте в морозильник щонайменше на кілька годин, а краще на всю ніч.

Смачного!

2 хвилини – і на столі: готуємо найшвидший літній салат