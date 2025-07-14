Останні дотики до насолоди: рецепт ніжного полуничного морозива

Морозиво – основний десерт літа. А з улюбленою полуницею воно смакує просто незабутньо!

Домашнє морозиво – це завжди особливий досвід, а з улюбленою полуницею він стає ще кращим. Поки тривають фінальні акорди улюбленої ягоди, нею варто встигнути насолодитися на повну. 24 Канал пропонує зробити це з рецептом з ТікТок anny.cooking.

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Рецепт домашнього морозива з полуницею

Час : 10 хвилин + застигання

: 10 хвилин + застигання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів свіжої полуниці;

– 500 грамів вершків 33%;

– 300 грамів згущеного молока.

Приготування:

Спочатку добре промийте полуницю, наріжте її на частини й подрібніть у блендері до стану однорідного пюре. В окремій мисці збийте охолоджені вершки до густої, стійкої маси. Потім додайте згущене молоко й ще раз коротко збийте на низьких обертах, щоб усе рівномірно змішалося. Полуничне пюре акуратно вмішайте у вершкову масу до отримання ніжного рожевого кольору без розшарувань. Перелийте готову суміш у контейнер з кришкою та поставте в морозильник щонайменше на кілька годин, а краще на всю ніч.

Смачного!

2 хвилини – і на столі: готуємо найшвидший літній салат.