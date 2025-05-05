Вже й не так корисно: чому не можна заливати мед кип'ятком

Мед має широке визнання за його численні переваги для здоров'я. Однак, популярне поєднання меду з чаєм може бути не таким корисним, як багато хто вважає.

Існують негативні наслідки додавання меду в окріп. Які саме розповідає 24 Канал.

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Чому не можна заливати мед кип'ятком

Експерти радять не додавати мед до гарячого чаю. Зокрема, ось декілька причин:

втрата корисних властивостей – дослідження показують, що нагрівання меду до підвищених температур може призвести до деградації необхідних ферментів і вітамінів;



– дослідження показують, що нагрівання меду до підвищених температур може призвести до деградації необхідних ферментів і вітамінів; поява алергічних реакцій – алергія на мед може становити значний ризик для людей, а його нагрівання потенційно призведе до серйозних ускладнень;



– алергія на мед може становити значний ризик для людей, а його нагрівання потенційно призведе до серйозних ускладнень; зміна смакових якостей – мед має виразний смаковий профіль, який може або затьмарити, або суттєво змінити смак чаю.

Хоча мед підсилює смак багатьох страв, рекомендується використовувати його в холодних напоях або додавати в напої, які вже охололи. Це збереже корисні властивості меду.

А чи знаєте ви, як розтоплювати зацукрований мед.