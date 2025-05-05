5 травня, 14:10
Вже й не так корисно: чому не можна заливати мед кип'ятком
Основні тези
- Нагрівання меду до високих температур може призвести до втрати корисних ферментів і вітамінів.
- Додавання меду в окріп може викликати алергічні реакції і змінити смакові якості чаю.
Мед має широке визнання за його численні переваги для здоров'я. Однак, популярне поєднання меду з чаєм може бути не таким корисним, як багато хто вважає.
Існують негативні наслідки додавання меду в окріп. Які саме розповідає 24 Канал.
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Чому не можна заливати мед кип'ятком
Експерти радять не додавати мед до гарячого чаю. Зокрема, ось декілька причин:
- втрата корисних властивостей – дослідження показують, що нагрівання меду до підвищених температур може призвести до деградації необхідних ферментів і вітамінів;
- поява алергічних реакцій – алергія на мед може становити значний ризик для людей, а його нагрівання потенційно призведе до серйозних ускладнень;
- зміна смакових якостей – мед має виразний смаковий профіль, який може або затьмарити, або суттєво змінити смак чаю.
Хоча мед підсилює смак багатьох страв, рекомендується використовувати його в холодних напоях або додавати в напої, які вже охололи. Це збереже корисні властивості меду.
А чи знаєте ви, як розтоплювати зацукрований мед.