Може здатися, що розтопити мед можна у будь-який спосіб. Але ця поширена помилка може привести до того, що ви "вбʼєте" всю користь продукту власними руками. Що робити, аби цього не сталося – розповідає 24 Канал.

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Чи безпечно підігрівати мед у мікрохвильовій печі

З технічного боку – так, ви можете розігріти мед у мікрохвильовці, і його смак істотно не зміниться. Однак при надто високій температурі руйнуються важливі біологічно активні речовини, і мед втрачає значну частину своїх корисних властивостей, перетворюючись просто на солодку масу.

Існує поширене переконання, ніби при нагріванні меду утворюється шкідлива речовина — оксиметилфурфурол. Але для цього потрібно довести мед до температури плавлення, що у звичайних побутових умовах майже неможливо. Навіть якщо він і утворюється, його концентрація настільки незначна, що не становить небезпеки для здоров’я.

Не лише солодкий, а й корисний продукт / Фото Freepik

Як правильно розтоплювати мед

Зручний і безпечний спосіб — використовувати теплу воду з-під крана. Перекладіть необхідну кількість меду в скляну баночку або пакет і підставте під струмінь води температурою близько 40 – 45 градусів.

Ще один варіант — водяна баня. Просто поставте ємність з медом у каструлю з теплою водою, але стежте, щоб вода не перегрілася — температура має залишатися в межах 40 – 45 градусів, аби зберегти корисні речовини.

Для швидкого розм’якшення невеликої кількості меду (наприклад, у чай) можна скористатися лимоном: достатньо додати часточку цитруса до банки з медом — кислота почне діяти, і через кілька хвилин продукт стане рідшим.

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