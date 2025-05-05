Может показаться, что растопить мед можно любым способом. Но эта распространенная ошибка может привести к тому, что вы "убьете" всю пользу продукта собственными руками. Что делать, чтобы этого не произошло – рассказывает 24 Канал.

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Безопасно ли подогревать мед в микроволновой печи

С технической стороны – да, вы можете разогреть мед в микроволновке, и его вкус существенно не изменится. Однако при слишком высокой температуре разрушаются важные биологически активные вещества, и мед теряет значительную часть своих полезных свойств, превращаясь просто в сладкую массу.

Существует распространенное убеждение, будто при нагревании меда образуется вредное вещество - оксиметилфурфурол. Но для этого нужно довести мед до температуры плавления, что в обычных бытовых условиях почти невозможно. Даже если он и образуется, его концентрация настолько незначительна, что не представляет опасности для здоровья.

Не только сладкий, но и полезный продукт / Фото Freepik

Как правильно растапливать мед

Удобный и безопасный способ – использовать теплую воду из-под крана. Переложите необходимое количество меда в стеклянную баночку или пакет и подставьте под струю воды температурой около 40 – 45 градусов.

Еще один вариант – водяная баня. Просто поставьте емкость с медом в кастрюлю с теплой водой, но следите, чтобы вода не перегрелась – температура должна оставаться в пределах 40 – 45 градусов, чтобы сохранить полезные вещества.

Для быстрого размягчения небольшого количества меда (например, в чай) можно воспользоваться лимоном: достаточно добавить дольку цитруса в банку с медом – кислота начнет действовать, и через несколько минут продукт станет более жидким.

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