Чому картопляне пюре не можна робити блендером: помилка, яка зводить з розуму кулінарів

Картопляне пюре завжди буде серед улюблених гарнірів. Його рецепт невибагливий, але є канони, які краще не порушувати.

Картопляне пюре – це не просто гарнір, а показник кулінарної майстерності. Чому його не варто робити за допомогою блендера – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Блендер зіпсує пюре

Якщо для формування пюре ви використаєте блендер, то замість легкої, повітряної маси вийде густа, тягуча субстанція. Усе через те, що леза блендера обертаються надто швидко, тому не лише розбивають картоплю, а й руйнують крохмальні гранули.

Це призводить до того, що вивільняється амілоза – один з компонентів крохмалю. Він вступає в реакцію з рідиною, в результаті чого утворюється клейка маса.

Досвідчені кулінари радять не експериментувати та використовувати звичайну товкачку. Так, це займе кілька хвилин часу, але на вашому столі опиниться гарнір ресторанного рівня.

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