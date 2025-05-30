Картофельное пюре – это не просто гарнир, а показатель кулинарного мастерства. Почему его не стоит делать с помощью блендера – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Блендер испортит пюре

Если для формирования пюре вы используете блендер, то вместо легкой, воздушной массы получится густая, тягучая субстанция. Все потому, что лезвия блендера вращаются слишком быстро, поэтому не только разбивают картофель, но и разрушают крахмальные гранулы.

Это приводит к тому, что высвобождается амилоза – один из компонентов крахмала. Он вступает в реакцию с жидкостью, в результате чего образуется клейкая масса.

Опытные кулинары советуют не экспериментировать и использовать обычную толкушку. Да, это займет несколько минут времени, но на вашем столе окажется гарнир ресторанного уровня.

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