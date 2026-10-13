Новини Смачно Випічка і десерти Корпусна вишня: як зібрати ефектний десерт із брауні, вишневого гелю та шоколадного мусу
13 жовтня, 10:28
3

Корпусна вишня: як зібрати ефектний десерт із брауні, вишневого гелю та шоколадного мусу

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Корпусна вишня – це десерт, де в одному тістечку зустрічаються брауні, вишневий гель, шоколадний мус і дзеркальна глазур. Його головна фішка – не лише смак, а й яскравий вигляд.

Корпусна вишня – це десерт, у якому шоколадна глибина зустрічається з яскравою вишневою кислинкою. Саме завдяки цьому він виглядає ефектно навіть без складного декору, розповідає фудблогерка Катя Кудляк у своєму інстаграмі

Як приготувати яскравий десерт з вишнею? 

Що знадобиться для приготування?

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8 тістечок

Інгредієнти: 
– 50 грамів масла; 
– 50 грамів темного шоколаду; 
– 65 грамів цукру; 
– 65 грамів яєць; 
– 40 грамів борошна; 
– 180 грамів вишень із соком; 
– 60 грамів вишневого пюре; 
– 3 грами пектину NH; 
– 30 грамів цукру; 
– 5 грамів желатину; 
– 20 грамів холодної води; 
– 67 грамів молока; 
– 2 жовтки; 
– 15 грамів цукру; 
– 100 грамів молочного шоколаду; 
– 50 грамів темного шоколаду; 
– 300 грамів холодних вершків 36%; 
– 100 грамів білого шоколаду; 
– 100 грамів какао-масла; 
– жиророзчинний барвник для шоколаду.

Як зібрати корпусну вишню: дивіться відео

Приготування: 

  1. Для брауні розтопіть масло, додайте шоколад і перемішайте, щоб він повністю розійшовся.
  2. Окремо збийте яйця з цукром у стійку масу, а потім поступово введіть шоколадну основу.
  3. Додайте просіяне борошно й перемішайте вінчиком.
  4. Перелийте масу на невелике деко з пергаментом і випікайте за температури 170 градусів приблизно 20 – 25 хвилин. Потім охолодіть і виріжте кружечки під розмір форм.
  5. Для вишневого гелю змішайте пектин із цукром. У сотейнику з товстим дном об’єднайте вишні та вишневе пюре, поставте на вогонь, додайте цукор із пектином і помішуйте. Після закипання варіть 2 хвилини.
  6. Розлийте гель у формочки-півсфери, всього 8 штук, поставте в морозилку, а потім з’єднайте половинки, щоб сформувати кульку.
  7. Для мусу желатин залийте водою й залиште набухати.
  8. Молоко, жовтки та цукор прогрійте разом, потім додайте шоколад і розмішайте до однорідності.
  9. З’єднайте желатин із шоколадною основою, дайте масі охолонути до потрібної текстури та введіть холодні вершки.
  10. Зберіть десерт у формах: основа з брауні, далі шоколадний мус і вишневий центр, після чого заморозьте.
  11. Для глазурі поєднайте білий шоколад, какао-масло та жиророзчинний барвник, а потім покрийте готові заморожені десерти.

Пов'язані теми:

Випічка і десерти