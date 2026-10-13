Корпусна вишня: як зібрати ефектний десерт із брауні, вишневого гелю та шоколадного мусу

Корпусна вишня – це десерт, де в одному тістечку зустрічаються брауні, вишневий гель, шоколадний мус і дзеркальна глазур. Його головна фішка – не лише смак, а й яскравий вигляд.

Корпусна вишня – це десерт, у якому шоколадна глибина зустрічається з яскравою вишневою кислинкою. Саме завдяки цьому він виглядає ефектно навіть без складного декору, розповідає фудблогерка Катя Кудляк у своєму інстаграмі. Як приготувати яскравий десерт з вишнею? Що знадобиться для приготування? Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порцій: 8 тістечок Інгредієнти:

– 50 грамів масла;

– 50 грамів темного шоколаду;

– 65 грамів цукру;

– 65 грамів яєць;

– 40 грамів борошна;

– 180 грамів вишень із соком;

– 60 грамів вишневого пюре;

– 3 грами пектину NH;

– 30 грамів цукру;

– 5 грамів желатину;

– 20 грамів холодної води;

– 67 грамів молока;

– 2 жовтки;

– 15 грамів цукру;

– 100 грамів молочного шоколаду;

– 50 грамів темного шоколаду;

– 300 грамів холодних вершків 36%;

– 100 грамів білого шоколаду;

– 100 грамів какао-масла;

– жиророзчинний барвник для шоколаду. Як зібрати корпусну вишню: дивіться відео Приготування: Для брауні розтопіть масло, додайте шоколад і перемішайте, щоб він повністю розійшовся. Окремо збийте яйця з цукром у стійку масу, а потім поступово введіть шоколадну основу. Додайте просіяне борошно й перемішайте вінчиком. Перелийте масу на невелике деко з пергаментом і випікайте за температури 170 градусів приблизно 20 – 25 хвилин. Потім охолодіть і виріжте кружечки під розмір форм. Для вишневого гелю змішайте пектин із цукром. У сотейнику з товстим дном об’єднайте вишні та вишневе пюре, поставте на вогонь, додайте цукор із пектином і помішуйте. Після закипання варіть 2 хвилини. Розлийте гель у формочки-півсфери, всього 8 штук, поставте в морозилку, а потім з’єднайте половинки, щоб сформувати кульку. Для мусу желатин залийте водою й залиште набухати. Молоко, жовтки та цукор прогрійте разом, потім додайте шоколад і розмішайте до однорідності. З’єднайте желатин із шоколадною основою, дайте масі охолонути до потрібної текстури та введіть холодні вершки. Зберіть десерт у формах: основа з брауні, далі шоколадний мус і вишневий центр, після чого заморозьте. Для глазурі поєднайте білий шоколад, какао-масло та жиророзчинний барвник, а потім покрийте готові заморожені десерти.