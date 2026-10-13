"Корпусная вишня" – это десерт, в котором насыщенный шоколадный вкус сочетается с яркой вишневой кислинкой. Именно благодаря этому он выглядит эффектно даже без сложного украшения, рассказывает фудблогер Катя Кудляк в своем инстаграме.
Как приготовить яркий десерт с вишней?
Что понадобится для приготовления?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8 пирожных
Ингредиенты:
– 50 граммов масла;
– 50 граммов темного шоколада;
– 65 граммов сахара;
– 65 граммов яиц;
– 40 граммов муки;
– 180 граммов вишен с соком;
– 60 граммов вишневого пюре;
– 3 грамма пектина NH;
– 30 граммов сахара;
– 5 граммов желатина;
– 20 граммов холодной воды;
– 67 граммов молока;
– 2 желтка;
– 15 граммов сахара;
– 100 граммов молочного шоколада;
– 50 граммов темного шоколада;
– 300 граммов холодных сливок 36%;
– 100 граммов белого шоколада;
– 100 граммов какао-масла;
– жирорастворимый краситель для шоколада.
Как собрать корпусную вишню: смотрите видео
Приготовление:
- Для брауни растопите масло, добавьте шоколад и перемешайте, чтобы он полностью растворился.
- Отдельно взбейте яйца с сахаром до устойчивой массы, а затем постепенно введите шоколадную основу.
- Добавьте просеянную муку и перемешайте венчиком.
- Перелейте массу на небольшой противень с пергаментом и выпекайте при 170 градусах примерно 20–25 минут. Затем остудите и вырежьте кружочки по размеру формочек.
- Для вишневого геля смешайте пектин с сахаром. В сотейнике с толстым дном смешайте вишни и вишневое пюре, поставьте на огонь, добавьте сахар с пектином и помешивайте. После закипания варите 2 минуты.
- Разлейте гель в формочки-полусферы, всего 8 штук, поставьте в морозилку, а затем соедините половинки, чтобы сформировать шарик.
- Для мусса желатин залейте водой и оставьте набухать.
- Молоко, желтки и сахар прогрейте вместе, затем добавьте шоколад и перемешайте до однородности.
- Соедините желатин с шоколадной основой, дайте массе остыть до нужной консистенции и добавьте холодные сливки.
- Соберите десерт в формах: основа из брауни, затем шоколадный мусс и вишневая начинка, после чего заморозьте.
- Для глазури смешайте белый шоколад, какао-масло и жирорастворимый краситель, а затем покройте готовые замороженные десерты.