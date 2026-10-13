Корпусна вишня – це десерт, у якому шоколадна глибина зустрічається з яскравою вишневою кислинкою. Саме завдяки цьому він виглядає ефектно навіть без складного декору, розповідає фудблогерка Катя Кудляк у своєму інстаграмі.
Як приготувати яскравий десерт з вишнею?
Що знадобиться для приготування?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8 тістечок
Інгредієнти:
– 50 грамів масла;
– 50 грамів темного шоколаду;
– 65 грамів цукру;
– 65 грамів яєць;
– 40 грамів борошна;
– 180 грамів вишень із соком;
– 60 грамів вишневого пюре;
– 3 грами пектину NH;
– 30 грамів цукру;
– 5 грамів желатину;
– 20 грамів холодної води;
– 67 грамів молока;
– 2 жовтки;
– 15 грамів цукру;
– 100 грамів молочного шоколаду;
– 50 грамів темного шоколаду;
– 300 грамів холодних вершків 36%;
– 100 грамів білого шоколаду;
– 100 грамів какао-масла;
– жиророзчинний барвник для шоколаду.
Як зібрати корпусну вишню: дивіться відео
Приготування:
- Для брауні розтопіть масло, додайте шоколад і перемішайте, щоб він повністю розійшовся.
- Окремо збийте яйця з цукром у стійку масу, а потім поступово введіть шоколадну основу.
- Додайте просіяне борошно й перемішайте вінчиком.
- Перелийте масу на невелике деко з пергаментом і випікайте за температури 170 градусів приблизно 20 – 25 хвилин. Потім охолодіть і виріжте кружечки під розмір форм.
- Для вишневого гелю змішайте пектин із цукром. У сотейнику з товстим дном об’єднайте вишні та вишневе пюре, поставте на вогонь, додайте цукор із пектином і помішуйте. Після закипання варіть 2 хвилини.
- Розлийте гель у формочки-півсфери, всього 8 штук, поставте в морозилку, а потім з’єднайте половинки, щоб сформувати кульку.
- Для мусу желатин залийте водою й залиште набухати.
- Молоко, жовтки та цукор прогрійте разом, потім додайте шоколад і розмішайте до однорідності.
- З’єднайте желатин із шоколадною основою, дайте масі охолонути до потрібної текстури та введіть холодні вершки.
- Зберіть десерт у формах: основа з брауні, далі шоколадний мус і вишневий центр, після чого заморозьте.
- Для глазурі поєднайте білий шоколад, какао-масло та жиророзчинний барвник, а потім покрийте готові заморожені десерти.