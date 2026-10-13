Корпусна вишня – це десерт, у якому шоколадна глибина зустрічається з яскравою вишневою кислинкою. Саме завдяки цьому він виглядає ефектно навіть без складного декору, розповідає фудблогерка Катя Кудляк у своєму інстаграмі.

Як приготувати яскравий десерт з вишнею?

Що знадобиться для приготування?

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порцій: 8 тістечок

Інгредієнти:

– 50 грамів масла;

– 50 грамів темного шоколаду;

– 65 грамів цукру;

– 65 грамів яєць;

– 40 грамів борошна;

– 180 грамів вишень із соком;

– 60 грамів вишневого пюре;

– 3 грами пектину NH;

– 30 грамів цукру;

– 5 грамів желатину;

– 20 грамів холодної води;

– 67 грамів молока;

– 2 жовтки;

– 15 грамів цукру;

– 100 грамів молочного шоколаду;

– 50 грамів темного шоколаду;

– 300 грамів холодних вершків 36%;

– 100 грамів білого шоколаду;

– 100 грамів какао-масла;

– жиророзчинний барвник для шоколаду.

Як зібрати корпусну вишню: дивіться відео

Приготування: