Бюджетний рецепт м'яса на Великдень: готуємо фаршировану свинну рульку

На великодньому столі м’ясні страви завжди мають окреме місце. Їх готують заздалегідь, щоб мати чим пригостити друзів та родину.

Рулька є одним із найвдаліших варіантів – вона ситна, дешева, добре тримає форму й має насичений смак, повідомляє Przyslij przepis. У цьому рецепті звична свиняча рулька набуває іншої подачі – її скручують рулетом із начинкою, варять у пряному овочевому відварі, а потім подають холодною.

Як приготувати рульку?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма рульки;

– приблизно 300 грамів курячого філе;

– 1 морква;

– 3 цибулини в лушпинні;

– жменя цибулевого лушпиння;

– шматочок селери;

– невеликий пучок зелені петрушки;

– 2 лаврові листки;

– 4 зерна запашного перцю;

– 1/3 чайної ложки чорного перцю горошком;

– 1 чайну ложку солі.

Особлива страва / Фото przyslij przepis

Приготування:

Цибулину не очищайте, лише розріжте кожну навпіл. Моркву, селеру та петрушку очистіть і добре помийте. Овочі разом із цибулевим лушпинням покладіть у каструлю, залийте водою, додайте лавровий лист, запашний перець, чорний перець і сіль, після чого варіть приблизно 15 хвилин. Свинячу ніжку очистіть, помийте, обсушіть і вийміть кістку. М’ясо розкладіть та злегка відбийте кухонним молотком, трохи посоліть. Куряче філе також очистіть, помийте, обсушіть, розріжте поперек на дві частини, злегка відбийте й приправте сіллю. Моркву наріжте тонкими смужками, зручно це робити овочечисткою. На підготовлену свинину викладіть смужки моркви, зверху розмістіть куряче філе й щільно скрутіть усе рулетом. Перев’яжіть товстим бавовняним шнурком, як для домашньої шинки, і перекладіть у каструлю з овочевим відваром. Варіть на слабкому вогні приблизно 2 години. Під час варіння м’ясо має бути повністю покрите водою. Після приготування дістаньте рулет із каструлі, дайте йому повністю охолонути, зніміть шнурок і наріжте скибочками. Подавати таку страву найкраще з хроном.

Які спеції любить свиняча рулька?

Найкраще до рульки додати насичені й трохи пряні аромати, пише Аrtefakt. Першою майже має бути часникова основа. Часник добре проходить у м’ясо, особливо якщо зробити надрізи й закласти його всередину.

Також доречний чорний перець – не надто дрібний, а свіжозмелений. Також варто додати лавровий лист. Найкраще – на етапі маринування або попереднього відварювання, якщо рульку готують у два етапи.

Окремо варто згадати паприку – солодку чи копчену. Саме вона допомагає скоринці стати виразною за кольором і дає легку димну нотку, навіть якщо м’ясо печеться в звичайній духовці.

