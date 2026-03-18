Укр Рус
Новини Смачно Рецепти до свят Бюджетний рецепт м'яса на Великдень: готуємо фаршировану свинну рульку
18 березня, 16:45
Бюджетний рецепт м'яса на Великдень: готуємо фаршировану свинну рульку

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Фаршировану свинну рульку готують, скручуючи її рулетом із начинкою та варять у пряному овочевому відварі.
  • Для приготування використовують свинячу рульку, куряче філе, моркву, цибулю, селеру, петрушку та спеції, такі як лавровий лист, чорний і запашний перець.

На великодньому столі м’ясні страви завжди мають окреме місце. Їх готують заздалегідь, щоб мати чим пригостити друзів та родину.

Рулька є одним із найвдаліших варіантів – вона ситна, дешева, добре тримає форму й має насичений смак, повідомляє Przyslij przepis. У цьому рецепті звична свиняча рулька набуває іншої подачі – її скручують рулетом із начинкою, варять у пряному овочевому відварі, а потім подають холодною. 

Як приготувати рульку? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 1,2 кілограма рульки; 
– приблизно 300 грамів курячого філе; 
– 1 морква; 
– 3 цибулини в лушпинні; 
– жменя цибулевого лушпиння; 
– шматочок селери; 
– невеликий пучок зелені петрушки; 
– 2 лаврові листки; 
– 4 зерна запашного перцю; 
– 1/3 чайної ложки чорного перцю горошком; 
– 1 чайну ложку солі. 

Особлива страва / Фото przyslij przepis

Приготування: 

  1. Цибулину не очищайте, лише розріжте кожну навпіл.
  2. Моркву, селеру та петрушку очистіть і добре помийте.
  3. Овочі разом із цибулевим лушпинням покладіть у каструлю, залийте водою, додайте лавровий лист, запашний перець, чорний перець і сіль, після чого варіть приблизно 15 хвилин.
  4. Свинячу ніжку очистіть, помийте, обсушіть і вийміть кістку.
  5. М’ясо розкладіть та злегка відбийте кухонним молотком, трохи посоліть.
  6. Куряче філе також очистіть, помийте, обсушіть, розріжте поперек на дві частини, злегка відбийте й приправте сіллю.
  7. Моркву наріжте тонкими смужками, зручно це робити овочечисткою.
  8. На підготовлену свинину викладіть смужки моркви, зверху розмістіть куряче філе й щільно скрутіть усе рулетом.
  9. Перев’яжіть товстим бавовняним шнурком, як для домашньої шинки, і перекладіть у каструлю з овочевим відваром.
  10. Варіть на слабкому вогні приблизно 2 години. Під час варіння м’ясо має бути повністю покрите водою.
  11. Після приготування дістаньте рулет із каструлі, дайте йому повністю охолонути, зніміть шнурок і наріжте скибочками.
  12. Подавати таку страву найкраще з хроном. 

Які спеції любить свиняча рулька? 

Найкраще до рульки додати насичені й трохи пряні аромати, пише Аrtefakt. Першою майже має бути часникова основа. Часник добре проходить у м’ясо, особливо якщо зробити надрізи й закласти його всередину. 

Також доречний чорний перець – не надто дрібний, а свіжозмелений. Також варто додати лавровий лист. Найкраще – на етапі маринування або попереднього відварювання, якщо рульку готують у два етапи. 

Окремо варто згадати паприку – солодку чи копчену. Саме вона допомагає скоринці стати виразною за кольором і дає легку димну нотку, навіть якщо м’ясо печеться в звичайній духовці.

