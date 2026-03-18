Рулька является одним из самых удачных вариантов – она сытная, дешевая, хорошо держит форму и имеет насыщенный вкус, сообщает Przyslij przepis. В этом рецепте привычная свиная рулька приобретает другую подачу – ее скручивают рулетом с начинкой, варят в пряном овощном отваре, а затем подают холодной.

К теме Творожный кулич "Рафаэлло" к Пасхе: простой рецепт без лишних хлопот

Как приготовить рульку?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,2 килограмма рульки;

– примерно 300 граммов куриного филе;

– 1 морковь;

– 3 луковицы в шелухе;

– горсть луковой шелухи;

– кусочек сельдерея;

– небольшой пучок зелени петрушки;

– 2 лавровых листа;

– 4 зерна душистого перца;

– 1/3 чайной ложки черного перца горошком;

– 1 чайную ложку соли.

Особенное блюдо / Фото przyslij przepis

Приготовление:

Луковицу не очищайте, только разрежьте каждую пополам. Морковь, сельдерей и петрушку очистите и хорошо помойте. Овощи вместе с луковой шелухой положите в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист, душистый перец, черный перец и соль, после чего варите примерно 15 минут. Свиную ножку очистите, помойте, обсушите и выньте кость. Мясо разложите и слегка отбейте кухонным молотком, немного посолите. Куриное филе также очистите, помойте, обсушите, разрежьте поперек на две части, слегка отбейте и приправьте солью. Морковь нарежьте тонкими полосками, удобно это делать овощечисткой. На подготовленную свинину выложите полоски моркови, сверху разместите куриное филе и плотно сверните все рулетом. Перевяжите толстым хлопковым шнурком, как для домашней ветчины, и переложите в кастрюлю с овощным отваром. Варите на слабом огне примерно 2 часа. Во время варки мясо должно быть полностью покрыто водой. После приготовления достаньте рулет из кастрюли, дайте ему полностью остыть, снимите шнурок и нарежьте ломтиками. Подавать такое блюдо лучше всего с хреном.

Какие специи любит свиная рулька?

Лучше всего к рульке добавить насыщенные и немного пряные ароматы, пишет Аrtefakt. Первой почти должна быть чесночная основа. Чеснок хорошо проходит в мясо, особенно если сделать надрезы и заложить его внутрь.

Также уместен черный перец – не слишком мелкий, а свежемолотый. Также стоит добавить лавровый лист. Лучше всего – на этапе маринования или предварительного отваривания, если рульку готовят в два этапа.

Отдельно стоит упомянуть паприку – сладкую или копченую. Именно она помогает корочке стать выразительной по цвету и дает легкую дымную нотку, даже если мясо печется в обычной духовке.

Какие рецепты попробовать?