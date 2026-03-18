Рулька является одним из самых удачных вариантов – она сытная, дешевая, хорошо держит форму и имеет насыщенный вкус, сообщает Przyslij przepis. В этом рецепте привычная свиная рулька приобретает другую подачу – ее скручивают рулетом с начинкой, варят в пряном овощном отваре, а затем подают холодной.
Как приготовить рульку?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,2 килограмма рульки;
– примерно 300 граммов куриного филе;
– 1 морковь;
– 3 луковицы в шелухе;
– горсть луковой шелухи;
– кусочек сельдерея;
– небольшой пучок зелени петрушки;
– 2 лавровых листа;
– 4 зерна душистого перца;
– 1/3 чайной ложки черного перца горошком;
– 1 чайную ложку соли.
Особенное блюдо / Фото przyslij przepis
Приготовление:
- Луковицу не очищайте, только разрежьте каждую пополам.
- Морковь, сельдерей и петрушку очистите и хорошо помойте.
- Овощи вместе с луковой шелухой положите в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист, душистый перец, черный перец и соль, после чего варите примерно 15 минут.
- Свиную ножку очистите, помойте, обсушите и выньте кость.
- Мясо разложите и слегка отбейте кухонным молотком, немного посолите.
- Куриное филе также очистите, помойте, обсушите, разрежьте поперек на две части, слегка отбейте и приправьте солью.
- Морковь нарежьте тонкими полосками, удобно это делать овощечисткой.
- На подготовленную свинину выложите полоски моркови, сверху разместите куриное филе и плотно сверните все рулетом.
- Перевяжите толстым хлопковым шнурком, как для домашней ветчины, и переложите в кастрюлю с овощным отваром.
- Варите на слабом огне примерно 2 часа. Во время варки мясо должно быть полностью покрыто водой.
- После приготовления достаньте рулет из кастрюли, дайте ему полностью остыть, снимите шнурок и нарежьте ломтиками.
- Подавать такое блюдо лучше всего с хреном.
Какие специи любит свиная рулька?
Лучше всего к рульке добавить насыщенные и немного пряные ароматы, пишет Аrtefakt. Первой почти должна быть чесночная основа. Чеснок хорошо проходит в мясо, особенно если сделать надрезы и заложить его внутрь.
Также уместен черный перец – не слишком мелкий, а свежемолотый. Также стоит добавить лавровый лист. Лучше всего – на этапе маринования или предварительного отваривания, если рульку готовят в два этапа.
Отдельно стоит упомянуть паприку – сладкую или копченую. Именно она помогает корочке стать выразительной по цвету и дает легкую дымную нотку, даже если мясо печется в обычной духовке.
