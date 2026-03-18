Рулька є одним із найвдаліших варіантів – вона ситна, дешева, добре тримає форму й має насичений смак, повідомляє Przyslij przepis. У цьому рецепті звична свиняча рулька набуває іншої подачі – її скручують рулетом із начинкою, варять у пряному овочевому відварі, а потім подають холодною.
Як приготувати рульку?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,2 кілограма рульки;
– приблизно 300 грамів курячого філе;
– 1 морква;
– 3 цибулини в лушпинні;
– жменя цибулевого лушпиння;
– шматочок селери;
– невеликий пучок зелені петрушки;
– 2 лаврові листки;
– 4 зерна запашного перцю;
– 1/3 чайної ложки чорного перцю горошком;
– 1 чайну ложку солі.
Особлива страва / Фото przyslij przepis
Приготування:
- Цибулину не очищайте, лише розріжте кожну навпіл.
- Моркву, селеру та петрушку очистіть і добре помийте.
- Овочі разом із цибулевим лушпинням покладіть у каструлю, залийте водою, додайте лавровий лист, запашний перець, чорний перець і сіль, після чого варіть приблизно 15 хвилин.
- Свинячу ніжку очистіть, помийте, обсушіть і вийміть кістку.
- М’ясо розкладіть та злегка відбийте кухонним молотком, трохи посоліть.
- Куряче філе також очистіть, помийте, обсушіть, розріжте поперек на дві частини, злегка відбийте й приправте сіллю.
- Моркву наріжте тонкими смужками, зручно це робити овочечисткою.
- На підготовлену свинину викладіть смужки моркви, зверху розмістіть куряче філе й щільно скрутіть усе рулетом.
- Перев’яжіть товстим бавовняним шнурком, як для домашньої шинки, і перекладіть у каструлю з овочевим відваром.
- Варіть на слабкому вогні приблизно 2 години. Під час варіння м’ясо має бути повністю покрите водою.
- Після приготування дістаньте рулет із каструлі, дайте йому повністю охолонути, зніміть шнурок і наріжте скибочками.
- Подавати таку страву найкраще з хроном.
Які спеції любить свиняча рулька?
Найкраще до рульки додати насичені й трохи пряні аромати, пише Аrtefakt. Першою майже має бути часникова основа. Часник добре проходить у м’ясо, особливо якщо зробити надрізи й закласти його всередину.
Також доречний чорний перець – не надто дрібний, а свіжозмелений. Також варто додати лавровий лист. Найкраще – на етапі маринування або попереднього відварювання, якщо рульку готують у два етапи.
Окремо варто згадати паприку – солодку чи копчену. Саме вона допомагає скоринці стати виразною за кольором і дає легку димну нотку, навіть якщо м’ясо печеться в звичайній духовці.
