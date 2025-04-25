Стане улюбленою для всієї сім'ї: найпростіша намазка з авокадо на хліб

Намазка з авокадо на хліб – популярний вибір для людей, які стежать за своїм здоров'ям і шукають швидку та поживну їжу. Ця смачна комбінація не тільки швидко готується, але й має безліч корисних властивостей.

Найпростіший спосіб поєднати авокадо з вареними яйцями. Рецептом корисної намазки на хліб ділиться 24 Канал з посиланням на Допис. Читайте також Швидко, смачно та поживно: фантастичний салат з тунцем Намазка з авокадо та яйцем Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 1 авокадо;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1/4 лимонного соку;

– 2 зубчики часнику;

– сіль і перець – до смаку. Приготування: Відваріть яйця. Потім їх остудіть та почистьте.

Почистьте авокадо.

Закиньте у блендер авокадо, курячі яйця, майонез, видавіть часник та трішки посоліть. Прокрутіть все.

Візьміть трішки лимонного соку і збризніть зверху. Ще раз перекрутіть все до однорідної маси.

Скуштуйте на смак. Якщо бракує солі чи перцю, то додайте.

Найкраще смакує така намазка зі свіжим хлібом або підсушеними тостами. Смачного! Теж приготуйте: салат з пекінської капусти з сухариками.