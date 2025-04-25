25 квітня, 15:50
Стане улюбленою для всієї сім'ї: найпростіша намазка з авокадо на хліб
Намазка з авокадо на хліб – популярний вибір для людей, які стежать за своїм здоров'ям і шукають швидку та поживну їжу. Ця смачна комбінація не тільки швидко готується, але й має безліч корисних властивостей.
Найпростіший спосіб поєднати авокадо з вареними яйцями. Рецептом корисної намазки на хліб ділиться 24 Канал з посиланням на Допис.
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Намазка з авокадо та яйцем
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 авокадо;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1/4 лимонного соку;
– 2 зубчики часнику;
– сіль і перець – до смаку.
Приготування:
- Відваріть яйця. Потім їх остудіть та почистьте.
- Почистьте авокадо.
- Закиньте у блендер авокадо, курячі яйця, майонез, видавіть часник та трішки посоліть. Прокрутіть все.
- Візьміть трішки лимонного соку і збризніть зверху. Ще раз перекрутіть все до однорідної маси.
- Скуштуйте на смак. Якщо бракує солі чи перцю, то додайте.
- Найкраще смакує така намазка зі свіжим хлібом або підсушеними тостами.
Смачного!
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