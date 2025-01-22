УКР РУС
22 січня 2025, 20:07
2

Ви одразу її полюбите: крабова намазка на хліб, яка стане найкращим перекусом

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Хліб і намазка – ось і все, щоб смачно перекусити впродовж дня. І не обов'язково купувати магазинні варіанти, адже власноруч можна створити щось справді особливе.

Ця намазка неодмінно увійде в список ваших улюблених. Крабові палички, яйця та сирок – це знайоме поєднання, яке завжди викликає приємні емоції. 24 Канал пропонує спробувати приготувати цю намазку за рецептом ТСН

До теми Такої намазки ви ще не бачили: як зробити крем-сир з пакета кефіру

Рецепт намазки з крабовими паличками 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 250 грамів крабових паличок;
– 2 курячі яйця;
– 100 грамів плавленого сиру;
– 50 грамів червоного болгарського перцю;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка майонезу;
– сіль – до смаку;
– зелень – до смаку.

Приготування

  1. Відваріть яйця протягом 10 хвилин після закипання, потім остудіть та почистіть їх.

  2. Зніміть оболонку з крабових паличок.

  3. Наріжте на невеликі скибочки крабові палички, яйця, плавлений сир, солодкий перець та часник.

  4. Додайте сіль і майонез. Помістіть всі інгредієнти в чашу блендера і подрібніть до однорідної маси.

Смачного!

Котлети вийдуть фантастичні: яким секретом користуються німецькі господині. 