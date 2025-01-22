Ви одразу її полюбите: крабова намазка на хліб, яка стане найкращим перекусом

Хліб і намазка – ось і все, щоб смачно перекусити впродовж дня. І не обов'язково купувати магазинні варіанти, адже власноруч можна створити щось справді особливе.

Ця намазка неодмінно увійде в список ваших улюблених. Крабові палички, яйця та сирок – це знайоме поєднання, яке завжди викликає приємні емоції. 24 Канал пропонує спробувати приготувати цю намазку за рецептом ТСН. До теми Такої намазки ви ще не бачили: як зробити крем-сир з пакета кефіру Рецепт намазки з крабовими паличками Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 250 грамів крабових паличок;

– 2 курячі яйця;

– 100 грамів плавленого сиру;

– 50 грамів червоного болгарського перцю;

– 1 зубчик часнику;

– 1 столова ложка майонезу;

– сіль – до смаку;

– зелень – до смаку. Приготування: Відваріть яйця протягом 10 хвилин після закипання, потім остудіть та почистіть їх. Зніміть оболонку з крабових паличок. Наріжте на невеликі скибочки крабові палички, яйця, плавлений сир, солодкий перець та часник. Додайте сіль і майонез. Помістіть всі інгредієнти в чашу блендера і подрібніть до однорідної маси. Смачного! Котлети вийдуть фантастичні: яким секретом користуються німецькі господині.