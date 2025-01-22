Эта намазка непременно войдет в список ваших любимых. Крабовые палочки, яйца и сырок – это знакомое сочетание, которое всегда вызывает приятные эмоции. 24 Канал предлагает попробовать приготовить эту намазку по рецепту ТСН.
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Рецепт намазки с крабовыми палочками
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов крабовых палочек;
– 2 куриных яйца;
– 100 граммов плавленого сыра;
– 50 граммов красного болгарского перца;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 столовая ложка майонеза;
– соль – по вкусу;
– зелень – по вкусу.
Приготовление:
Отварите яйца в течение 10 минут после закипания, затем остудите и почистите.
Снимите оболочку с крабовых палочек.
Нарежьте на небольшие ломтики крабовые палочки, яйца, сыр, сладкий перец и чеснок.
Добавьте соль и майонез. Поместите все ингредиенты в чашу блендера и размельчите до однородной массы.
Приятного аппетита!
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