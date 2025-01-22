Ця намазка неодмінно увійде в список ваших улюблених. Крабові палички, яйця та сирок – це знайоме поєднання, яке завжди викликає приємні емоції. 24 Канал пропонує спробувати приготувати цю намазку за рецептом ТСН.
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Рецепт намазки з крабовими паличками
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів крабових паличок;
– 2 курячі яйця;
– 100 грамів плавленого сиру;
– 50 грамів червоного болгарського перцю;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка майонезу;
– сіль – до смаку;
– зелень – до смаку.
Приготування:
Відваріть яйця протягом 10 хвилин після закипання, потім остудіть та почистіть їх.
Зніміть оболонку з крабових паличок.
Наріжте на невеликі скибочки крабові палички, яйця, плавлений сир, солодкий перець та часник.
Додайте сіль і майонез. Помістіть всі інгредієнти в чашу блендера і подрібніть до однорідної маси.
Смачного!
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