Лише плавлені сирки та зелень: улюблена закуска з дитинства за копійки
- Закуска з плавлених сирків – це завжди просто та смачно.
- А якщо додати до неї тунець, то в будні додасться трішки святкового настрою.
Є страви, які знайомі нам з ранніх років. І цю просту, але неймовірну закуску ви точно памʼятаєте!
Лише кілька простих інгредієнтів – і ви вже можете насолоджуватися смачним та ситним перекусом. Найкраще ця намазка смакує з грінками, але ви також легко можете використати її в салаті, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Намазка з плавленого сирка рецепт
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– плавлений сирок;
– 2 – 3 відварені яйця;
– кілька зубчиків часнику;
– зелень;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Зваріть яйця на круто, охолодіть їх і очистіть.
- Подрібніть яйця та сирок на великій тертці.
- Додайте подрібнений часник, дрібку солі та свіжу зелень.
- Ретельно все перемішайте до однорідної маси.
А якщо ви хочете трішки свята у буденності, то зверніть увагу на цю намазку з тунцем від порталу Cookpad.
Як приготувати намазку з тунцем?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка тунця;
– половинка синьої цибулі;
– 3 яйця;
– 2 плавлених сирки;
– 2 зубчики часнику;
– майонез.
Приготування:
- Яйця зваріть круто, охолодіть і натріть на дрібній тертці разом із плавленими сирками та часником.
- Додайте подрібнену цибулю, тунець та майонез. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
