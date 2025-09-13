Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Лише плавлені сирки та зелень: улюблена закуска з дитинства за копійки
13 вересня, 08:01
2

Лише плавлені сирки та зелень: улюблена закуска з дитинства за копійки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Закуска з плавлених сирків – це завжди просто та смачно.
  • А якщо додати до неї тунець, то в будні додасться трішки святкового настрою. 

Є страви, які знайомі нам з ранніх років. І цю просту, але неймовірну закуску ви точно памʼятаєте!

Лише кілька простих інгредієнтів – і ви вже можете насолоджуватися смачним та ситним перекусом. Найкраще ця намазка смакує з грінками, але ви також легко можете використати її в салаті, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Читайте також Це простіше, ніж здається: як перевірити якість сиру — поради від експертки світового рівня

Намазка з плавленого сирка рецепт 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– плавлений сирок;
– 2 – 3 відварені яйця;
– кілька зубчиків часнику;
– зелень;
– сіль до смаку. 

Приготування

  1. Зваріть яйця на круто, охолодіть їх і очистіть.
  2. Подрібніть яйця та сирок на великій тертці.
  3. Додайте подрібнений часник, дрібку солі та свіжу зелень.
  4. Ретельно все перемішайте до однорідної маси.

А якщо ви хочете трішки свята у буденності, то зверніть увагу на цю намазку з тунцем від порталу Cookpad.

Як приготувати намазку з тунцем? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 банка тунця;
– половинка синьої цибулі;
– 3 яйця;
– 2 плавлених сирки;
– 2 зубчики часнику;
– майонез.

Приготування

  1. Яйця зваріть круто, охолодіть і натріть на дрібній тертці разом із плавленими сирками та часником.
  2. Додайте подрібнену цибулю, тунець та майонез. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте.

Що ще подати з намазкою? 

  • Улюблений сир ніколи не буде зайвим на вашому столі.
  • А експертка світового рівня розповіла, на що звертати увагу, щоб купувати лише якісний продукт.