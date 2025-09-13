Лише кілька простих інгредієнтів – і ви вже можете насолоджуватися смачним та ситним перекусом. Найкраще ця намазка смакує з грінками, але ви також легко можете використати її в салаті, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Намазка з плавленого сирка рецепт

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– плавлений сирок;

– 2 – 3 відварені яйця;

– кілька зубчиків часнику;

– зелень;

– сіль до смаку.

Приготування:

Зваріть яйця на круто, охолодіть їх і очистіть. Подрібніть яйця та сирок на великій тертці. Додайте подрібнений часник, дрібку солі та свіжу зелень. Ретельно все перемішайте до однорідної маси.

А якщо ви хочете трішки свята у буденності, то зверніть увагу на цю намазку з тунцем від порталу Cookpad.

Як приготувати намазку з тунцем?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка тунця;

– половинка синьої цибулі;

– 3 яйця;

– 2 плавлених сирки;

– 2 зубчики часнику;

– майонез.

Приготування:

Яйця зваріть круто, охолодіть і натріть на дрібній тертці разом із плавленими сирками та часником. Додайте подрібнену цибулю, тунець та майонез. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте.

Що ще подати з намазкою?