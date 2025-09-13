Всего несколько простых ингредиентов – и вы уже можете наслаждаться вкусным и сытным перекусом. Лучше всего эта намазка подходит с гренками, но вы также легко можете использовать ее в салате, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Намазка из плавленого сырка рецепт

Время: 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– плавленый сырок;

– 2 – 3 отварных яйца;

– несколько зубчиков чеснока;

– зелень;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую, охладите их и очистите. Измельчите яйца и сырок на крупной терке. Добавьте измельченный чеснок, щепотку соли и свежую зелень. Тщательно все перемешайте до однородной массы.

А если вы хотите немного праздника в обыденности, то обратите внимание на эту намазку с тунцом от портала Cookpad.

Как приготовить намазку с тунцом?

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 банка тунца;

– половинка синего лука;

– 3 яйца;

– 2 плавленых сырка;

– 2 зубчика чеснока;

– майонез.

Приготовление:

Яйца сварите вкрутую, охладите и натрите на мелкой терке вместе с плавлеными сырками и чесноком. Добавьте измельченный лук, тунец и майонез. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Что еще подать с намазкой?