Всего несколько простых ингредиентов – и вы уже можете наслаждаться вкусным и сытным перекусом. Лучше всего эта намазка подходит с гренками, но вы также легко можете использовать ее в салате, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Намазка из плавленого сырка рецепт

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– плавленый сырок;
– 2 – 3 отварных яйца;
– несколько зубчиков чеснока;
– зелень;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Сварите яйца вкрутую, охладите их и очистите.
  2. Измельчите яйца и сырок на крупной терке.
  3. Добавьте измельченный чеснок, щепотку соли и свежую зелень.
  4. Тщательно все перемешайте до однородной массы.

А если вы хотите немного праздника в обыденности, то обратите внимание на эту намазку с тунцом от портала Cookpad.

Как приготовить намазку с тунцом?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 банка тунца;
– половинка синего лука;
– 3 яйца;
– 2 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– майонез.

Приготовление:

  1. Яйца сварите вкрутую, охладите и натрите на мелкой терке вместе с плавлеными сырками и чесноком.
  2. Добавьте измельченный лук, тунец и майонез. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

