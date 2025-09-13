Всего несколько простых ингредиентов – и вы уже можете наслаждаться вкусным и сытным перекусом. Лучше всего эта намазка подходит с гренками, но вы также легко можете использовать ее в салате, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Читайте также Это проще, чем кажется: как проверить качество сыра - советы от эксперта мирового уровня
Намазка из плавленого сырка рецепт
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– плавленый сырок;
– 2 – 3 отварных яйца;
– несколько зубчиков чеснока;
– зелень;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую, охладите их и очистите.
- Измельчите яйца и сырок на крупной терке.
- Добавьте измельченный чеснок, щепотку соли и свежую зелень.
- Тщательно все перемешайте до однородной массы.
А если вы хотите немного праздника в обыденности, то обратите внимание на эту намазку с тунцом от портала Cookpad.
Как приготовить намазку с тунцом?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 банка тунца;
– половинка синего лука;
– 3 яйца;
– 2 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– майонез.
Приготовление:
- Яйца сварите вкрутую, охладите и натрите на мелкой терке вместе с плавлеными сырками и чесноком.
- Добавьте измельченный лук, тунец и майонез. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Что еще подать с намазкой?
- Любимый сыр никогда не будет лишним на вашем столе.
- А эксперт мирового уровня рассказала, на что обращать внимание, чтобы покупать только качественный продукт.